Видео ⟩ "У нас на участке двулапая лиса"

На лужайку Фила и Джейн Картер из Илкестона в графстве Дербишир часто приходят лисы, а эта оставалась там в течение примерно 45 минут.

Фил рассказал изданию о случившемся: "Моя жена крикнула: "Быстро бери телефон, у нас на лужайке двулапая лиса".

Представитель Дербиширского фонда дикой природы прокомментировал изданию видеоролик: "Мы никогда раньше не видели ничего подобного в дикой природе, но животное выглядит относительно здоровым и, похоже, приспособилось к жизни на двух лапах".

Что случилось с лапами животного, пока неизвестно. Вероятно, лиса лишилась их в результате травмы, но рассматривается и вариант с генетической мутацией.