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Видео ⟩ "У нас на участке двулапая лиса"

rus.tvnet.lv
"У нас на участке двулапая лиса"
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​Семья из Британии была шокирована, когда заметила в своем саду двулапую лису, пишет BBC. 

На лужайку Фила и Джейн Картер из Илкестона в графстве Дербишир часто приходят лисы, а эта оставалась там в течение примерно 45 минут.

Фил рассказал изданию о случившемся: "Моя жена крикнула: "Быстро бери телефон, у нас на лужайке двулапая лиса".

Представитель Дербиширского фонда дикой природы прокомментировал изданию видеоролик: "Мы никогда раньше не видели ничего подобного в дикой природе, но животное выглядит относительно здоровым и, похоже, приспособилось к жизни на двух лапах".

Что случилось с лапами животного, пока неизвестно. Вероятно, лиса лишилась их в результате травмы, но рассматривается и вариант с генетической мутацией. 

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