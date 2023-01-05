Семья из Британии была шокирована, когда заметила в своем саду двулапую лису, пишет BBC.
Видео ⟩ "У нас на участке двулапая лиса"
"У нас на участке двулапая лиса"
На лужайку Фила и Джейн Картер из Илкестона в графстве Дербишир часто приходят лисы, а эта оставалась там в течение примерно 45 минут.
Фил рассказал изданию о случившемся: "Моя жена крикнула: "Быстро бери телефон, у нас на лужайке двулапая лиса".
Представитель Дербиширского фонда дикой природы прокомментировал изданию видеоролик: "Мы никогда раньше не видели ничего подобного в дикой природе, но животное выглядит относительно здоровым и, похоже, приспособилось к жизни на двух лапах".
Что случилось с лапами животного, пока неизвестно. Вероятно, лиса лишилась их в результате травмы, но рассматривается и вариант с генетической мутацией.
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