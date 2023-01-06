Латвия вошла в число восьми стран ЕС с ростом розничной торговли

В этот период рост также зафиксирован в Словении (+7,5%), Португалии (+5,7%), на Мальте (+5,5%), в Болгарии (+4,7%), Румынии (+4,4%), на Кипре (+2,3%) и в Венгрии (+0,6%).

В свою очередь, наибольшее снижение произошло в Дании (-7,4%), Бельгии (-6%) и Германии (-5,7%). В Эстонии оборот в сфере розничной торговли в ноябре был на 2,3% ниже, чем год назад, а в Литве было зафиксировано снижение на 1,8%.

В странах ЕС, по которым имеются данные, оборот розничной торговли в ноябре снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, а в странах еврозоны - на 2,8%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем объем розничной торговли в ноябре увеличился на 0,9% в ЕС и на 0,8% - в еврозоне.

Наибольший прирост в месячном выражении был в Испании (+3,6%), Польше (+2,6%) и Швеции (+2,3%), а самое резкое снижение зафиксировано в Люксембурге (-2%), Франции и Хорватии (в каждой стране - 1%), а также в Словении (-0,5%). В этот период оборот розничной торговли в Латвии увеличился на 1,3%, в Литве - на 0,3%, а в Эстонии - на 1,9%.

Данные по Чехии, Греции, Италии и Ирландии отсутствуют.