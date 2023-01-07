Скоро откроется еще один магазин Lidl - на этот раз в Саласпилсе

"Саласпилсский регион активно развивается, и мы видим здесь хороший потенциал для роста. Учитывая высокую инфляцию и подорожание энергоносителей каждому из нас важно иметь возможность делать покупки продуманно и выгодно, поэтому мы очень рады начать новый год с открытия нового магазина Lidl в Саласпилсе, предлагающего качественные товары по самым низким ценам", — говорит Дана Хасана, руководитель по корпоративной коммуникации Lidl Latvija.

Продолжая развитие сети в Латвии, в этом году компания планирует открыть еще ряд новых магазинов Lidl: о дате их открытия будет объявлено отдельно.

Фото: Пресс-фото

Площадь здания нового магазина Lidl в Саласпилсе более 2300 квадратных метров, с просторным и светлым торговым залом площадью почти 1440 квадратных метров. Lidl озеленил окрестности магазина, высадив около 600 кустарников и саженцев деревьев, в том числе барбарис, боярышник, клен и рябину, вложив в это почти 44 тысячи евро.

Для удобства покупателей возле магазина построена большая парковка на 147 автомобилей. Также созданы 7 парковочных мест для людей с особыми потребностями и 2 парковочных места для семей, а также установлены 12 штативов для безопасной парковки велосипедов. Lidl за свой счет модернизировал транспортную инфраструктуру в окрестностях магазина, улучшив безопасность дорожного движения – созданы рельефные пешеходные переходы, установлено новое и современное уличное освещение.

Фото: Пресс-фото

Здание магазина Lidl в Саласпилсе отличается высокой энергоэффективностью и снабжено системами цифрового управления, что позволяет снизить количество электроэнергии, необходимой для отопления, освещения и вентиляции магазина. Все здания Lidl используют только 100% произведенное в Латвии "зеленое электричество".