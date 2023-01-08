На следующей неделе откроется четвертый магазин Sinsay за пределами Риги

Новый магазин будет находиться на улице Упес, его открытие планируется в полдень 13 января. В свою очередь заказы интернет-магазина в новом магазине в Резекне можно будет получать с 27 января.

Площадь нового магазина Sinsay составит 900 квадратных метров. Магазин будет работать с понедельника по воскресенье с 10 до 20 часов.

Инвестиции в создание магазина компания не раскрыла.

До сих пор за пределами Риги открыты три магазина Sinsay - в Даугавпилсе, Екабпилсе и Кекаве. Магазин в Резекне станет четвертым.