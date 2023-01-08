На следующей неделе в Резекне состоится открытие магазина бренда Sinsay, сообщает агентство LETA.
На следующей неделе откроется четвертый магазин Sinsay за пределами Риги
На следующей неделе откроется четвертый магазин Sinsay за пределами Риги
Новый магазин будет находиться на улице Упес, его открытие планируется в полдень 13 января. В свою очередь заказы интернет-магазина в новом магазине в Резекне можно будет получать с 27 января.
Площадь нового магазина Sinsay составит 900 квадратных метров. Магазин будет работать с понедельника по воскресенье с 10 до 20 часов.
Инвестиции в создание магазина компания не раскрыла.
До сих пор за пределами Риги открыты три магазина Sinsay - в Даугавпилсе, Екабпилсе и Кекаве. Магазин в Резекне станет четвертым.
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