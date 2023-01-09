Кариньш рассказал, кто получит дополнительное финансирование

Премьер-министр пояснил, что бюджет еще не окончательно согласован, но ясно, что дополнительные средства будут вложены в оборону Латвии, укрепление внутренней безопасности и здравоохранения страны, развитие образования и науки.

Коалиция продолжит работу над подготовкой государственного бюджета. Цель премьер-министра состоит в том, чтобы достичь договоренности до конца этой недели и передать вопрос в правительство.

Кариньш подчеркнул, что важно, чтобы основные цели и приоритеты, установленные правительством, начали реализовываться в бюджете на 2023 год.

Коалиция также договорилась о возможности формирования комитетов Кабинета министров по мере необходимости, заявили Кришьянис Кариньш и Эдгар Таварс. На следующей неделе коалиция планирует рассмотреть вопросы, по которым будут сформированы первые комитеты.

Как сообщалось, министерства должны рассчитать предельно допустимую общую сумму расходов госбюджета на 2023, 2024 и 2025 годы и представить ее в Минфин до 13 января.

Рассмотрение пакета бюджетных законопроектов в Кабинете министров запланировано на 24 и 31 января.

Государственный бюджет и сопутствующие документы планируется утвердить в правительстве 7 февраля и представить в Сейм 9 февраля.