Latvenergo: спекулятивное давление на цены на газ прекратилось

"В прошлом году, если честно, были месяцы, когда мы не знали, сможем ли мы вообще купить газ", - сказал Чаксте, добавив, что газоснабжение в Латвии и в Балтии, скорее всего, больше не будет в таком критичном состоянии.

Как отметил глава Latvenergo, проблема в том, что в прошлом году газ из России еще шел, а в этом году, скорее всего, уже не будет.

"Тем не менее многие страны нашли способы обеспечить поставки или переключиться на другие энергоресурсы. Поэтому я предполагаю, что таких спекулятивных ценовых скачков в 2023 году больше не будет",

- сказал Чаксте, добавив, что построено еще недостаточно терминалов, например, в Германии и других регионах. Поэтому цены будут высокими, но таких скачков, как в 2022 году, уже не будет.