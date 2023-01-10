У принятого правительством Латвии и Сеймом в июле решения на время отложить требование об обязательных биодобавках к топливу не было смысла, заявил в интервью агентству LETA председатель правления Neste Latvija Арманд Бейзикис.
Neste: Отказ от требования о биодобавках к топливу был бессмысленным
Он рассказал, что в мае и июне, когда происходили дискуссии по этому вопросу, Neste активно отправляло Министерству экономики комментарии, что не согласно с таким решением, особенно если это нужно сделать в середине года.
Бейзикис пояснил, что Neste Latvija активно работало над договорами о поставках на 2023 год и планировало поставки нефтепродуктов на условиях, которые были известны на весь год. И на 2022 год компания подготовилась к требованию добавлять к топливу 7% биопримесей, однако сейчас это решение изменено и требование стало добровольным.
"Влияние на цену также не было столь значительным, как прогнозировало правительство - 12-14 центов с литра. Цена снизилась примерно на 5 центов за литр. Однако и пять центов на рынке топлива - это очень много, и уже в июле продавалось топливо без биодобавок", - сказал глава Neste Latvija, указав, что
с июля на рынке Латвии - только ископаемое дизельное топливо, а это означает, что государство отказалось от всех экологических требований устойчивости.
Бейзикис пояснил, что для Neste Latvija это означало длительные переговоры с поставщиками, так как нужно было отказаться от большого количество возобновляемого дизельного топлива, которое торговец планировал приобрести, и дополнительно пришлось искать 7% ископаемого топлива, что стало вызовом. "Это был напряженный период, чтобы обеспечить общий необходимый для рынка Латвии объем", - сказал руководитель Neste Latvija.
На вопрос, был ли смысл в таком решении правительства и Сейма, Бейзикис ответил отрицательно.
"Я думаю, что нет. О подобных решениях говорили во многих странах Европы, и Латвия была одной из нескольких, которые его приняли. В этом не было никакого смысла",
- указал председатель правления Neste Latvija, добавив, что Латвия этим решением сделала несколько шагов назад и в дальнейшем будет все сложнее выполнять установленные Европой цели в сфере устойчивости.
Бейзикис выразил надежду, что новое правительство вернется к закону о транспортной энергетике, который был подготовлен уже 3-4 года назад, однако в последние годы его не трогали вообще.
"В этом законе были очень конкретные требования в долгосрочной перспективе, с которыми в ближайшие годы нужно считаться как торговцам, так и потребителям. Я очень надеюсь, что новый Сейм этот закон примет и уже в 2024 году мы сможем считаться с более понятными требованиями в сфере", - сказал Бейзикис.
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