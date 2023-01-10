Neste: Отказ от требования о биодобавках к топливу был бессмысленным

Он рассказал, что в мае и июне, когда происходили дискуссии по этому вопросу, Neste активно отправляло Министерству экономики комментарии, что не согласно с таким решением, особенно если это нужно сделать в середине года.

Бейзикис пояснил, что Neste Latvija активно работало над договорами о поставках на 2023 год и планировало поставки нефтепродуктов на условиях, которые были известны на весь год. И на 2022 год компания подготовилась к требованию добавлять к топливу 7% биопримесей, однако сейчас это решение изменено и требование стало добровольным.

"Влияние на цену также не было столь значительным, как прогнозировало правительство - 12-14 центов с литра. Цена снизилась примерно на 5 центов за литр. Однако и пять центов на рынке топлива - это очень много, и уже в июле продавалось топливо без биодобавок", - сказал глава Neste Latvija, указав, что

с июля на рынке Латвии - только ископаемое дизельное топливо, а это означает, что государство отказалось от всех экологических требований устойчивости.