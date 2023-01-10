Потребительские цены в Латвии после двух лет почти непрерывного роста могли снизиться в декабре на 0,4-0,5% по сравнению с ноябрем, прогнозируют банковские аналитики, отмечая при этом, что декабрьские данные еще не указывают на начало дефляции.
Цены начали снижаться? Комментарий банковских аналитиков
Как заявила агентству LETA экономист Swedbank Лаймдота Комаре, в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем потребительские цены в Латвии могли снизиться на 0,5%, инфляция в течение года - в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года - составила 20,8%. Среднегодовая инфляция составит 17,3%, прогнозирует Комаре.
"Падение в течение месяца, скорее всего, было обусловлено более низкими ценами на топливо. Цены на одежду и обувь также оказали понижающее влияние, так как потихоньку начался марафон скидок", - сказала Комаре.
При этом она отметила, что цены на услуги, связанные с жильем, скорее всего, существенно не изменятся, возможно, будет зафиксирован лишь небольшой рост. С другой стороны, цены на продовольствие, вероятно, продолжат расти, но несколько медленнее, чем раньше.
В свою очередь, по прогнозам макроэкономического эксперта SEB banka Дайниса Гашпуйтиса, которыми он поделился с агентством LETA, потребительские цены в декабре могли снизиться на 0,4% по сравнению с ноябрем, инфляция в течение года - в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года - составила 20,9%, а средняя инфляция в 2002 году составит 17,2%.
"В декабре после непрерывного роста в течение 24 месяцев уровень цен снова упадет", - считает Гашпуйтис.
Он пояснил, что основной причиной снижения цен в декабре стало падение цен на топливо, а также скидки на многие группы товаров. Важно также, что не было значительного увеличения ни в одной из групп потребления.
В то же время Гашпуйтис отметил, что декабрьские данные еще не указывают на начало дефляции и рост цен в январе, скорее всего, продолжится, даже если годовые темпы роста начнут падать.
Данные Центрального статистического управления показывают, что в последний раз падение потребительских цен в Латвии было зафиксировано в ноябре 2020 года, когда потребительские цены снизились на 0,3%.
Центральное статистическое управление объявит данные об изменении потребительских цен в декабре и в целом за 2022 год в среду, 11 января.
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