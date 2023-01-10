Цены начали снижаться? Комментарий банковских аналитиков

Как заявила агентству LETA экономист Swedbank Лаймдота Комаре, в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем потребительские цены в Латвии могли снизиться на 0,5%, инфляция в течение года - в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года - составила 20,8%. Среднегодовая инфляция составит 17,3%, прогнозирует Комаре.

"Падение в течение месяца, скорее всего, было обусловлено более низкими ценами на топливо. Цены на одежду и обувь также оказали понижающее влияние, так как потихоньку начался марафон скидок", - сказала Комаре.

При этом она отметила, что цены на услуги, связанные с жильем, скорее всего, существенно не изменятся, возможно, будет зафиксирован лишь небольшой рост. С другой стороны, цены на продовольствие, вероятно, продолжат расти, но несколько медленнее, чем раньше.