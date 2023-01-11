Кариньш: Менять налоги уже в этом году было бы несправедливо

Премьер рассказал, что дисуссий по поводу актуализированной министром финансов Арвилом Ашераденсом ревизии налоговой системы еще не было, в конце января предусмотрена встреча с партнерами по сотрудничеству, чтобы начать говорить о том, что нужно сделать, чтобы улучшить налоговую систему.

Кариньш призвал не надеяться на то, что уже в конце февраля или в начале февраля будет какое-то решение, так как дискуссии могут продолжаться минимум полгода, так как налоговую систему необходимо проанализировать серьезно.

"Мы договорились в правительстве, что налоговая система является чем-то таким, что можно легкомысленно дергать. Сейчас не планируем никаких [налоговых] изменений, но, когда они будут, они должны быть обсуждены и поняты", - сказал глава правительства.

Кариньш также отметил, что было бы "совершенно несправедливо" менять налоги уже в этом году, так как "уже январь".