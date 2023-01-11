Было бы совершенно несправедливо менять налоги уже в этом году, заявил в передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кариньш: Менять налоги уже в этом году было бы несправедливо
Премьер рассказал, что дисуссий по поводу актуализированной министром финансов Арвилом Ашераденсом ревизии налоговой системы еще не было, в конце января предусмотрена встреча с партнерами по сотрудничеству, чтобы начать говорить о том, что нужно сделать, чтобы улучшить налоговую систему.
Кариньш призвал не надеяться на то, что уже в конце февраля или в начале февраля будет какое-то решение, так как дискуссии могут продолжаться минимум полгода, так как налоговую систему необходимо проанализировать серьезно.
"Мы договорились в правительстве, что налоговая система является чем-то таким, что можно легкомысленно дергать. Сейчас не планируем никаких [налоговых] изменений, но, когда они будут, они должны быть обсуждены и поняты", - сказал глава правительства.
Кариньш также отметил, что было бы "совершенно несправедливо" менять налоги уже в этом году, так как "уже январь".
На вопрос, могут ли в будущем году быть снижены налоги на рабочую силу, Кариньш напомнил, что прошлое правительство уже снизило ряд налогов на рабочую силу, а также подняло минимальную зарплату.
"Каким образом мы можем снизить налоги и сделать систему более понятной и приемлемой - это вызов для всего госдуарства. Я не говорил еще ни с одним человеком, который сказал бы, что ему нравится платить налоги. Наверное, это универсально, но мы все понимаем, что это необходимо, ведь как иначе финансировать вооруженные силы, систему здравоохранения, дорожную инфраструктуру?" - сказал Кариньш.
По его мнению, налоговая система в Латвии конкурентоспособна, особенно для семей с детьми, однако всегда есть вещи, которые можно улучшить.
"Снизить налоги было бы очень хорошо, глядя и с моей точки зрения. Вопрос - где, как и насколько", - сказал Кариньш.
Напомним, о том, что финансирование для стабилизации отдельных сфер можно найти, пересмотрев во второй половине года налоги, в передаче Rīta panorāma ранее заявил Ашераденс.
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