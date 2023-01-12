Роскосмос вернет на Землю "Союз МС-22" без экипажа

В корпорации напомнили, что на корабле "Союз МС-22" 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. "Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия - менее 1 миллиметра", - заявил Роскосмос.

Запус "Союза МС-2" - в беспилотном режиме

Запуск "Союза МС-2" перенесен с 15 марта на 20 февраля 2023 года, он произойдет в беспилотном режиме. Изначально на этом корабле планировалось отправить на МКС космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта Лорала ОʼХара.

"После возникновения нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22" на станции, обсуждались два варианта запуска корабля "Союз МС-23" - в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме", - сообщил глава госкорпорации после заседания госкомиссии. По его словам, пилотируемый полет с одним космонавтом требует доработки корабля, выпуска документации, дополнительной тренировки космонавта и был бы возможен не ранее начала марта.