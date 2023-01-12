Где самое дорогое и самое дешевое отопление в Латвии?

В связи с колебаниями цен на природный газ и древесную биомассу теплоснабжающие компании как снижают, так и повышают тарифы на тепловую энергию.

"В настоящее время оценки ждут как тарифы со снижением, так и несколько с повышением", - подтверждает глава SPRK Алда Озола

После чего она поясняет: "На рынке продолжается снижение цены на природный газ, что положительно сказывается на некоторых тарифах на тепловую энергию у тех коммерсантов, у которых цена на природный газ меняется каждый месяц или договор заключается по фиксированной цене на короткий период времени. Цена на щепу также демонстрирует тенденцию к снижению с октября, пережив незначительное повышение в ноябре и начале декабря. Снижение цены на щепу положительно скажется на тех коммерсантах, которые заключили контракты на короткий период времени и перезаключают их, когда цена на щепу на рынке становится ниже текущей".

На данный момент самый высокий тариф на тепловую энергию в регионе Риги и прилегающих к ней населенных пунктов - в Пиньки и Бабитской волости - 270,12 евро за МВтч, а самый низкий в этом регионе - в Саласпилсе и Саулкалне - 85,18 евро за МВтч.

В Видземе самое дорогое отопление в Саулкрасты и Звейниекциемсе - 212,25 евро за МВтч, а самое дешевое - в Смилтене - 58,31 евро за МВтч.

В Латгале самый высокий тариф в Резекне - 214,43 евро за МВтч, а самый низкий - в Лудзе - 46,06 евро за МВтч.

В Курземе больше всего за отопление с 13 января будут платить в Салдусе - 143,39 евро за МВтч, а меньше всего - в Вентспилсе - 54,9 евро за МВтч. В Земгале размером тарифа выделяются Бранки - там он достигает 194,10 евро за МВтч, а самый скромный тариф достался жителям Яунолайне и Стуниши - 60,3 евро за МВтч.