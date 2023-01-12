Видео ⟩ Министр: цены на билеты в электричке придется поднять

Видео: Интервью с министром сообщения (на латышском языке)

Представители Pasažieru vilciens указали министру, что подорожала электроэнергия, а также стоимость рабочей силы и "все остальное".

"Все повышают цены, даже поставщики коммунальных услуг. Перевозчики, наверное, не смогут обойтись без этого. Но, как я уже сказал, мой подход будет соразмерным, чтобы не стало так дорого, чтобы люди перестали пользоваться общественным транспортом", - подчеркнул Витенбергс.

При этом он отметил, что объем пассажирских перевозок до сих пор не вернулся к уровню, который был до пандемии Covid.

"Одно дело, что будут новые автобусы, новые поезда, но если цена будет неподходящей, люди просто ими не воспользуются", - считает министр.

Уже сообщалось о том, что новые электропоезда Škoda Vagonka (Škoda) планируется ввести в эксплуатацию с использованием системы безопасности движения поездов "Блок". Это блок связи российского производства