Предприятие Pasažieru vilciens, вероятно, не сможет обойтись без пересмотра цен на билеты, признал министр сообщения Янис Витенбергс.
Видео ⟩ Министр: цены на билеты в электричке придется поднять
Видео: Интервью с министром сообщения (на латышском языке)
Представители Pasažieru vilciens указали министру, что подорожала электроэнергия, а также стоимость рабочей силы и "все остальное".
"Все повышают цены, даже поставщики коммунальных услуг. Перевозчики, наверное, не смогут обойтись без этого. Но, как я уже сказал, мой подход будет соразмерным, чтобы не стало так дорого, чтобы люди перестали пользоваться общественным транспортом", - подчеркнул Витенбергс.
При этом он отметил, что объем пассажирских перевозок до сих пор не вернулся к уровню, который был до пандемии Covid.
"Одно дело, что будут новые автобусы, новые поезда, но если цена будет неподходящей, люди просто ими не воспользуются", - считает министр.
Уже сообщалось о том, что новые электропоезда Škoda Vagonka (Škoda) планируется ввести в эксплуатацию с использованием системы безопасности движения поездов "Блок". Это блок связи российского производства
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