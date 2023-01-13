Нужны не только новые технологии - нам нужно изменить свое мышление

Среднестатистический ноутбук весит примерно два килограмма. Это не очень много. Однако мало кто из нас задумывается, что для этого двухкилограммового устройства необходима примерно тонна сырья - металлы, пластик и силикон.

В период времени с 2000 по 2015 год глобальные компании одежды удвоили производство одежды. В свою очередь срок ношения одежды снизился на 36%.

В то же самое время современный автомобиль состоит из нескольких сплавов стали и алюминия, которые после этого очень сложно перерабатывать.