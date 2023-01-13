Чтобы снизить влияние отходов на планету, необходимы новые технологии и материалы. И это не главное - важнее полностью продумать, каким образом мы переделаем производство и ресурсы.
Нужны не только новые технологии - нам нужно изменить свое мышление
Среднестатистический ноутбук весит примерно два килограмма. Это не очень много. Однако мало кто из нас задумывается, что для этого двухкилограммового устройства необходима примерно тонна сырья - металлы, пластик и силикон.
В период времени с 2000 по 2015 год глобальные компании одежды удвоили производство одежды. В свою очередь срок ношения одежды снизился на 36%.
В то же самое время современный автомобиль состоит из нескольких сплавов стали и алюминия, которые после этого очень сложно перерабатывать.
Это лишь несколько примеров, насколько растратна на самом деле линейная модель экономики, которая предусматривает получение ресурсов, их переработка, потребление, а после этого просто выбрасывание. Такой подход очень сильно вредит окружающей среде, климату и здоровью людей. А конце концов - мы за это уже все больше и больше платим.
В 2015 году проведенное Accenture исследование показало: если бы произведенные в течение года отходы можно было использовать повторно, это позволило бы получить экономическую пользу в размере минимум 4,5 триллиона долларов.
Поэтому и существует идея круговой экономики (экономики замкнутого цикла) - дать материалам вторую жизнь и использовать каждый ресурс максимально целесообразно, параллельно с этим снижая объем отходов. В мире все больше предприятий начинают осознавать, что на самом деле способствование круговой экономике - это направление, из которого в будущем (и уже сейчас) можно получить большую пользу.
Пока что круговая экономика - больше теоретическое понятие, так как не все готовы перейти на такую модель экономики на практике. Необходимо провести очень много предварительных работ, чтобы круговая экономика стала универсальным инструментом.
Например, в 2020 году Евросоюз объявил свой план действия круговой экономики, разыскивая возможности, как ввести более дружественную окружающей среде политику в бизнесе - например, изменив упаковку и ее материалы, а также материальную структуру самих продуктов. И Чили начало способствовать круговой экономике, до 2040 года там предусмотрено снизить отходы и создать более 100 000 новых рабочих мест.
В Японии с 2009 году у производителей бытовой техники требуют собирать использованные произведенные ими устройства и перерабатывать их. Впрочем, расходы на переработку должен покрывать потребитель. В муниципалитете Кавасаки в этом 2009 году начали перерабатывать индустриальные и другие отходы на производстве цемента. Это позволило вредным выбросам снизиться на 15%, а также сэкономить 272 000 тонн материала в год.
Такие истории успеха - очень хороший пример, на которых можно учиться, и правительствам по всему миру необходимо ввести регулы, позволившие бы расширить поток инвестиций в круговой экономике. Эта сфера экономики требует и полного изменения общественного мышления - как мы воспринимаем ресурсы и как с ними создавать экономику.
Предприятия могут ввести круговую экономику в случае, если забудут об идее "если предприятие производит больше товара, то это несет большую прибыль". Это не так - производя товары, нужно думать, как их в будущем переработать.
Производителям тоже нужно думать в корне - как мобильный телефон, компьютер (или любое другое, что производится) прослужит дольше и как после этого его можно будет использовать дальше - уже для производства других товаров. И стоимость товара должна быть такой, чтобы мотивировала товары перерабатывать - чтобы они не теряли свою стоимость после длительного пользования.
Правительства и международные организации также должны провести тщательные исследования и разработать новые стандарты, а также произвести значительные инновации. Например, электроавтомобили - транспорт будущего, однако... По-прежнему не особо понятно, как использовать бывшие в употреблении аккумуляторы.
Позитивный фактор в том, что в мире все больше думают о снижении отходов пластика и более эффективном использовании этого материала. По подсчетам стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ежегодно люди используют более 460 миллионов тонн пластика в год, и до 2060 года этот показатель утроится.
Тревожит и то, что перерабатывается менее 10% произведенного во всем мире пластика - остальные 90% просто сжигают, выбрасывают на свалку, закапывают в землю или выбрасывают в мировые воды.
Статистика свидетельствует, что в 2020 году в Евросоюзе каждый человек в течение года создавал примерно 35 килограммов пластиковых отходов, из которых перерабатывались всего 13 килограммов.
В сообщении Всемирного экономического форума говорится, что переработка и повторное использование пластиковых отходов - это важный фактор для того, чтобы улучшить круговую экономику и снизить количество вредных выбросов.
Именно поэтому предприниматели в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом разработали четыре инициативы, позволяющие снизить количество пластиковых отходов.
Один из способов переработки пластиковых отходов - в строительные материалы. В частности, одно из предприятий во Вьетнаме уже сейчас собирает в домашних хозяйствах пластиковые отходы, которые затем сортирует, измельчает и переплавляет в панели, которые можно использовать для различных целях, как покрытие для стен и пола, в качестве элементов мебели и для других целей.
Еще одну инициативу предложило британское предприятие Re, которое предлагает подход "покупай, возвращай и повторно используй где угодно". В частности - мыло для рук, шампунь и другие продукты продаются в разливном виде, позволяя покупателям наполнять свои упаковки или же сдавать эти упаковки обратно в магазин. Это позволяет сэкономить не только производителям, но и потребителям, так как производителям не нужно искать ресурсы для упаковки, а потребителям не нужно платить за упаковку, платить нужно только за содержимое.
В Северной Америке есть предприятия который заменяют пластик и полиэтилен полипропиленовой тканью, которую можно использовать даже в строительстве. Идея в том, что полипропилен создает на 80% меньше выбросов СО2, чем пластиковые материалы, и на 40% выбросов меньше, чем полиэтилен. И в плане затрат полипропилен дешевле пластика и полиэтилена, и после переработки это вещество можно переделать во что-то ценное.
В Ливане в сортировке отходов используется искусственный интеллект. Здесь компания Diwama предлагает программное обеспечение, при помощи которого искусственный интеллект находит разбивает на категории предприятия по переработке возобновляемых отходов. Это позволяет улучшить эффективность сортировки и увеличить объем переработанного пластика. Эта технология позволяет предпринимателям также эффективнее достигать своих целей в долгосрочной перспективе, так как они получают данные о перерабатываемости своего продукта.
Однозначно, круговая экономика создает почву для инноваций, а также бизнес-идеи для новых предприятий. Однако, чтобы до этого дойти, нужно провести большую предварительную работу, например, добиться более благоприятных условий получения финансирования, что позволило бы способствовать новым инновациям.
Сейчас видно, что круговая экономика - это как новое движение, которое только начало делать первые шаги. Однако обществу, предприятиям и государству нужно делать все необходимое, чтобы эта модель экономики уже в течение ближайших лет стала ведущей не только в экономике, но и в нашем мышлении.
Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда по защите окружающей среды
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