Убедительное большинство, или 92% жителей Латвии, а также 93% европейцев обеспокоены ростом стоимости жизни, свидетельствует новейший опрос Eurobarometer.
Опрос: 92% жителей Латвии обеспокоены дороговизной жизни
Как сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш, во всех странах-членах ЕС более семи из десяти респондентов обеспокоены ростом стоимости жизни. Самые высокие результаты в Греции, за которой следуют Кипр, Италия и Португалия.
Второй наиболее часто упоминаемой проблемой, на которую указали 82%, является угроза бедности и социальной изоляции, за которой следуют изменение климата и распространение украинской войны на другие страны (81%). С другой стороны, опрошенных в Латвии людей больше всего беспокоит рост стоимости жизни, затем распространение украинской войны на другие страны (83%) и риск ядерной катастрофы (78%).
Только треть европейцев удовлетворены мерами, принимаемыми национальными правительствами или ЕС для решения проблемы роста стоимости жизни. В Латвии 22% респондентов довольны мерами, реализованными правительством, а 24% - тем, что сделал ЕС.
Опрос также показывает, что люди все больше ощущают на себе последствия многостороннего кризиса. Почти половина, или 46%, жителей ЕС говорят, что их уровень жизни уже упал из-за последствий пандемии Covid-19, войны России с Украиной и роста стоимости жизни.
Еще 39% респондентов указывают, что уровень их жизни пока не снизился, но ожидают, что это произойдет в следующем году. Еще одним показателем, свидетельствующим о нарастании экономических трудностей, является увеличение доли жителей, которые "в основном" или "иногда" испытывают трудности с оплатой счетов - с осени 2021 года этот показатель увеличился на девять процентных пунктов - с 30% до 39%.
В Латвии 38% респондентов заявили, что их уровень жизни ухудшился, а еще 40% ожидают этого в течение следующего года. 34% людей "в основном" или "иногда" испытывают трудности с оплатой счетов.
Пресс-секретарь Европарламента в Латвии подчеркивает, что многочисленные геополитические кризисы последних лет создают серьезные проблемы для граждан и политиков. Учитывая высокую инфляцию, граждане хотят, чтобы Европарламент сосредоточился на борьбе с бедностью. Общественное здравоохранение по-прежнему важно для многих граждан, равно как и дальнейшие действия по борьбе с изменением климата. Поддержка экономики и создание новых рабочих мест также является одним из важнейших вопросов.
Важнейшей задачей Европарламента опрошенные жители Латвии назвали поддержку экономики и создание новых рабочих мест. Такой ответ дали 37% респондентов. 36% считают первоочередной задачей заботу об общественном здоровье, а 35% признают необходимость борьбы с бедностью и социальным отчуждением.
Крастиньш подчеркивает, что недавние кризисы, особенно война России против Украины, усиливают поддержку ЕС населением: 62% считают членство в ЕС "хорошим делом". Это один из самых высоких показателей с 2007 года.
С другой стороны, 66% европейцев и 69% латвийцев считают, что членство их страны в ЕС важно, а 72% европейцев и 74% латвийцев считают, что их страна выиграла от членства в ЕС.
Осенний опрос проводился с 12 октября по 7 ноября во всех 27 странах-членах ЕС компанией социальных исследований Kantar. Всего было проведено 26 431 интервью.
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