Опрос: 92% жителей Латвии обеспокоены дороговизной жизни

Еще 39% респондентов указывают, что уровень их жизни пока не снизился, но ожидают, что это произойдет в следующем году. Еще одним показателем, свидетельствующим о нарастании экономических трудностей, является увеличение доли жителей, которые "в основном" или "иногда" испытывают трудности с оплатой счетов - с осени 2021 года этот показатель увеличился на девять процентных пунктов - с 30% до 39%.

В Латвии 38% респондентов заявили, что их уровень жизни ухудшился, а еще 40% ожидают этого в течение следующего года. 34% людей "в основном" или "иногда" испытывают трудности с оплатой счетов.

Пресс-секретарь Европарламента в Латвии подчеркивает, что многочисленные геополитические кризисы последних лет создают серьезные проблемы для граждан и политиков. Учитывая высокую инфляцию, граждане хотят, чтобы Европарламент сосредоточился на борьбе с бедностью. Общественное здравоохранение по-прежнему важно для многих граждан, равно как и дальнейшие действия по борьбе с изменением климата. Поддержка экономики и создание новых рабочих мест также является одним из важнейших вопросов.

Важнейшей задачей Европарламента опрошенные жители Латвии назвали поддержку экономики и создание новых рабочих мест. Такой ответ дали 37% респондентов. 36% считают первоочередной задачей заботу об общественном здоровье, а 35% признают необходимость борьбы с бедностью и социальным отчуждением.

Крастиньш подчеркивает, что недавние кризисы, особенно война России против Украины, усиливают поддержку ЕС населением: 62% считают членство в ЕС "хорошим делом". Это один из самых высоких показателей с 2007 года.

С другой стороны, 66% европейцев и 69% латвийцев считают, что членство их страны в ЕС важно, а 72% европейцев и 74% латвийцев считают, что их страна выиграла от членства в ЕС.

Осенний опрос проводился с 12 октября по 7 ноября во всех 27 странах-членах ЕС компанией социальных исследований Kantar. Всего было проведено 26 431 интервью.