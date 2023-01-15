Необходимы ли изменения в налоговой системе Латвии? Своим видением в эфире "Кто вам платит?" поделились экономист Банка Латвии Олег Красноперов и опытный бизнесмен, руководитель предприятия по производству и торговле сухофруктами Alis Co Александр Литевский.
"Надо понизить налоги на зарплаты. Это что - штраф за работу на благо Латвии?"
По мнению экономиста Олега Красноперова, в налоговой системе Латвии стоило бы пересмотреть налоги на рабочую силу. "Потому что на зарплаты сейчас и подоходный налог, и взносы социального страхования очень высокие. То есть это производительный труд.
Человек работает на благо Латвии, и чем больше он работает, тем больше у него налог.
Человек, который работает восемь часов, платит в два раза больше налогов при тех же прочих условиях, чем человек, который работает меньше. А за что? Это что, налоги - это штраф за то, что он работает на благо Латвии?" - развил мысль экономист.
В идеальных условиях - что, конечно, не реализовано ни в одной стране - должен бы быть налог на свободное время, продолжил эксперт. "Вот то время, когда ты работаешь на благо Латвии, оно не облагается никакими налогами. А вот если ты хочешь себе свободное время, ты платишь за его использование".
Буквально на днях политики дали обществу противоречивые сигналы - министр финансов Арвил Ашераденс в передаче Rīta panorāma заявил, что "финансирование для стабилизации отдельных сфер можно найти, пересмотрев во второй половине года налоги". После этого премьер-министр Кришьянис Кариньш поспешил добавить, что никаких резких налоговых изменений не будет.
"Мы договорились в правительстве, что налоговая система не является чем-то таким, что можно легкомысленно дергать. Сейчас мы не планируем никаких [налоговых] изменений, но когда они будут, они должны быть обсуждены и поняты", - пояснил глава Кабмина.
На вопрос, могут ли в будущем году быть снижены налоги на рабочую силу, Кариньш напомнил, что прошлое правительство уже снизило ряд налогов на рабочую силу, а также подняло минимальную зарплату.
На данный момент ставка взносов обязательного социального страхования составляет 34,09% (до 2021 года - 35,09%), из которых 23,59% погашает работодатель (до 2021 года - 24,09%). В свою очередь, минимальная зарплата с 1 января этого года составляет 620 евро вместо прежних 500.
Банк Латвии давно выступает за уменьшение налогов на рабочую силу, в том числе для повышения конкурентоспособности на уровне Балтии. По данным учреждения, на лето 2020 года, чтобы обеспечить сотруднику зарплату в размере 1000 евро "на руки", латвийское предприятие по налогам платило 743 евро, в Литве - 710, а в Эстонии - 561 евро, сообщал RUS.LSM.
Видео: Бизнесмен Александр Литевский в эфире "Кто вам платит?"
С необходимостью изменений в системе налогообложения Латвии согласен и предприниматель Александр Литевский. По его мнению, понижение налогов с рабочей силы - это одновременно еще и стимулирование потребительского спроса. Помимо этого, снижение налогов, как правило, стимулирует выход бизнеса из тени. В то же время бизнесмен подчеркнул, что он не финансист и не налоговик, поэтому конкретные решения - за специалистами.
"То, что налоги должны быть дифференцированы, наверно, скорее всего, да.
Но что самое важное, понимаете, налоговая политика должна быть прогнозируемая и прописана на долгие годы вперед.
И тогда у предпринимателя появляется уверенность в том, что он будет делать", - подчеркнул Литевский, напомнив, что и в Латвии, хоть и значительно позже чем в Эстонии и Литве, убрали налог на прибыль.
"И это, в общем-то, стало в компании наращивать прибыль. Мы никогда не баловались большим объемом выбора дивидендов. Были моменты, когда нам нечего было выбирать. Сейчас, если мы выбираем, мы выбираем только самое необходимое, потому что зачем? Если у тебя прекрасная зарплата, а в моем случае у меня еще и прекрасная пенсия, зачем мне брать в банке лишние кредитные ресурсы, если я могу развиваться за собственные деньги?" - заключил предприниматель.
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