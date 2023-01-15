"Надо понизить налоги на зарплаты. Это что - штраф за работу на благо Латвии?"

"Мы договорились в правительстве, что налоговая система не является чем-то таким, что можно легкомысленно дергать. Сейчас мы не планируем никаких [налоговых] изменений, но когда они будут, они должны быть обсуждены и поняты", - пояснил глава Кабмина.

На вопрос, могут ли в будущем году быть снижены налоги на рабочую силу, Кариньш напомнил, что прошлое правительство уже снизило ряд налогов на рабочую силу, а также подняло минимальную зарплату.

На данный момент ставка взносов обязательного социального страхования составляет 34,09% (до 2021 года - 35,09%), из которых 23,59% погашает работодатель (до 2021 года - 24,09%). В свою очередь, минимальная зарплата с 1 января этого года составляет 620 евро вместо прежних 500.

Банк Латвии давно выступает за уменьшение налогов на рабочую силу, в том числе для повышения конкурентоспособности на уровне Балтии. По данным учреждения, на лето 2020 года, чтобы обеспечить сотруднику зарплату в размере 1000 евро "на руки", латвийское предприятие по налогам платило 743 евро, в Литве - 710, а в Эстонии - 561 евро, сообщал RUS.LSM.

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