За три года Латвия вложит в систему ПВО 600 млн евро

В пятницу, 13 января, на внеочередном заседании правительства было утверждено предложение к проекту госбюджета на 2023 год, которое предусматривает выделение дополнительных средств на укрепление системы противовоздушной обороны Национальных вооруженных сил в этом и последующие годы.