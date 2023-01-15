Эстония отказывается перевозить российские товары. Latvijas dzelzceļš видит новую нишу для бизнеса

Комментарий Latvijas dzelzceļš

"Концерн Latvijas dzelzceļš активно думал о диверсификации рынков и привлечении новых объемов бизнеса. Дочернее предприятие LDZ CARGO начало работать в начале 2022 года, получив все необходимые разрешения для запуска внутренних перевозок в Эстонии.

Это был сложный и трудоемкий процесс, однако уже на его завершающей стадии мы начали интересоваться грузовладельцами и деталями возможных условий внутренних перевозок в Эстонии. После получения всех разрешительных документов и договоров с эстонским железнодорожным оператором на использование инфраструктуры на территории Эстонии мы были готовы начать внутренние грузовые перевозки в соседней стране.

Первый груз, перевозимый "LDZ CARGO по внутренней территории Эстонии, был перевезен по заказу американской компании, однако мы не располагаем информацией о предыдущих грузоперевозках этой компании".