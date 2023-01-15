На этой неделе дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš получило лицензию на работу на территории Эстонии. Эстонцы убеждены, что целью является перевозка российских товаров, которые железная дорога Эстонии отказалась обслуживать, сообщает программа Nekā personīga.
Эстония отказывается перевозить российские товары. Latvijas dzelzceļš видит новую нишу для бизнеса
Этой осенью финские политики приказали государственной железнодорожной компании прекратить перевозку российских грузов. Эстонская компания Operail воспользовалась ситуацией и начала принимать российские грузы, от которых отказались финны.
Как только об этом узнали эстонские СМИ, политикам пришлось действовать. В середине декабря правительство поручило Operail прекратить обслуживание российских грузов. Это решение затронуло 50 компаний. В Эстонии нет частных компаний, которые имеют необходимые разрешения и достаточные мощности для приема грузов. Однако LDz Cargo, дочерняя компания Latvijas dželčesas на этой неделе начала перевозки в Эстонии.
Журналист эстонской деловой газеты Aripaev заявил:
"Я думаю, что единственная причина, по которой LDz начала работать в Эстонии, это то, что Operail больше не работает. Я думаю, что главная причина, по которой они пришли в Эстонию, - российский бизнес. Это единственная разумная причина".
В письменном комментарии Latvijas dzelzceļš утверждается, что процесс получения разрешений на работу в Эстонии начался в начале прошлого года. Первые грузы LDz Cargo были перевезены в соседнюю страну по заказу американской компании. Latvijas dzelzceļš не дала ответа, что будет делать с российскими грузами. Эстонские железные дороги уточняют, что первые грузы, перевозимые LDz Cargo, пересекли границу России.
Комментарий Latvijas dzelzceļš
"Концерн Latvijas dzelzceļš активно думал о диверсификации рынков и привлечении новых объемов бизнеса. Дочернее предприятие LDZ CARGO начало работать в начале 2022 года, получив все необходимые разрешения для запуска внутренних перевозок в Эстонии.
Это был сложный и трудоемкий процесс, однако уже на его завершающей стадии мы начали интересоваться грузовладельцами и деталями возможных условий внутренних перевозок в Эстонии. После получения всех разрешительных документов и договоров с эстонским железнодорожным оператором на использование инфраструктуры на территории Эстонии мы были готовы начать внутренние грузовые перевозки в соседней стране.
Первый груз, перевозимый "LDZ CARGO по внутренней территории Эстонии, был перевезен по заказу американской компании, однако мы не располагаем информацией о предыдущих грузоперевозках этой компании".
"Весной, после начала войны, правительство приказало всем госкомпаниям постепенно прекратить вести дела с Россией. Со временем дела с Россией резко сократились. Сейчас торговля с РФ невелика, и людей это устраивает. Всего несколько компаний прокомментировали дело Operail, потому что большинство компаний не хотят сообщать общественности, что они по-прежнему сотрудничают с Россией", - говорит эстонский журналист.
Между тем, заместитель директора Департамента транспортной логистики и международной координации Министерства сообщения, Андрис Малдупс поясняет:
"Это две разные вещи, одна - выход на эстонский рынок, другая - с этической точки зрения, перевалка российских грузов.
Перевалка российских грузов нуждается в оценке. Пока мы придерживаемся принципа, что для нас эти объемы грузов уже упали до критически низкого уровня, а государство должно участвовать в содержании инфраструктуры. Нам важен каждый легальный груз, важна каждая тонна. Мы везем все, что можно везти".
В Минтрансе упоминают, что Latvijas dzelzceļš могла бы перевозить товары из Мажейкяй в Эстонию, но эстонцы сомневаются, что это главная цель латвийской компании.
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