Фермеры: министерство должно добиваться повышения закупочных цен на молоко

Он отмечает, что закупочные цены на молоко вновь резко упали, и фермеры обеспокоены дальнейшем развитием этой тенденции.

"Никто не остановил рост кредитных обязательств, цен на корма, электроэнергию, топливо и других расходов, но при этом у нас самая низкая закупочная цена на молоко в Балтии. Когда у нас закупочная цена на молоко составляла 49,07 цента за литр, в Польше она была 58,77 цента", - подчеркивает Мелнис.

Ассоциация отмечает, что рост средней закупочной цены на молоко в 2022 году помог покрыть стремительно растущие счета, позволил молочной отрасли "перевести дух" и подумать о будущем развитии. В то же время средняя закупочная цена молока в Латвии в конце 2022 года была третьей самой низкой в Европейском союзе - 0,49 евро за литр.

В январе 2023 года в Латвии произошло самое резкое месячное падение закупочной цены, что существенно повлияло на стабильность производителей молока. Закупочная цена на молоко в январе снизилась более чем на 20-30% по сравнению с декабрем 2022 года.

Средняя цена на молоко упала более чем на 0,1 евро, составляя 0,39 евро за литр, тогда как в Литве цена на молоко в течение длительного периода была в среднем на 0,05 евро выше. Это означает, что в 2022 году латвийские молочные хозяйства в среднем недополучили 40 млн евро в денежном выражении.

"Произведенное нами молоко и наши производители в Латвии недооцениваются, хотя цены на сырье, электроэнергию и топливо - одни из самых высоких в ЕС", - заявил Мелнис.

Он отмечает, что новый министр земледелия Дидзис Шмитс должен поставить цель, чтобы закупочные цены на молоко в Латвии достигли хотя бы уровня цен в Литве.

Ассоциация сельскохозяйственных уставных обществ объединяет 46 членов, которые обеспечивают более 2010 рабочих мест.