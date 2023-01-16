В связи с планируемым увеличением количества рейсов и пассажиров международный аэропорт "Рига" в первом квартале этого года планирует создать не менее 50 новых штатных единиц, в основном в отделах авиационной безопасности и по техническим специальностям для обслуживания новых багажных систем, сообщили в аэропорту.
Аэропорт "Рига" планирует набор сотрудников: не менее 50 новых штатных единиц
Директор департамента персонала аэропорта Инга Раме отмечает, что работа в аэропорту требует специальной подготовки и обучения, поэтому аэропорт своевременно начал набор новых сотрудников, чтобы быть готовым к увеличению количества пассажиров к началу летнего сезона.
В этом году Рижский аэропорт планирует обслужить 6,3 млн пассажиров, то есть на 16% больше пассажиров, чем в прошлом году.
Наибольшее количество новых сотрудников потребуется в сфере авиационной безопасности для обеспечения бесперебойного досмотра пассажиров, ручной клади и зарегистрированного багажа, а также для контроля за общим порядком в аэропорту, в том числе за оставленным без присмотра багажом, соблюдением правил внутреннего распорядка и соблюдением пропускного режима.
Для того чтобы стать инспектором по авиационной безопасности, необходимо пройти специализированные курсы в учебном центре аэропорта и получить соответствующий сертификат. Обучение новых сотрудников засчитывается в оплачиваемое рабочее время.
Работать инспектором по авиационной безопасности могут лица не моложе 21 года, которым необходимо хорошее знание латышского языка и разговорного английского. Для работы с рентгеновским оборудованием при досмотре багажа в аэропорту сотрудники также должны хорошо различать цвета. Кроме того, сотрудники должны обладать способностью концентрироваться и удерживать внимание. Так как Рижский аэропорт работает круглосуточно и без выходных, многие оперативные работы, в том числе работа инспекторов по авиационной безопасности, организованы посменно.
В связи с модернизацией систем регистрированной и ручной клади, а также установкой новых систем досмотра и перевозки багажа, на работу приглашаются также техники по системам перевозки багажа и специалисты по мехатронике. На эти новые должности аэропорт набирает людей с техническим образованием, желательно в области мехатроники, опытом работы электротехником или по аналогичной специальности не менее двух лет, а также хорошим знанием латышского и английского языков.
Программа мотивации сотрудников аэропорта, помимо вознаграждения в соответствии с рыночной ситуацией, также предлагает различные дополнительные льготы: возможности карьерного роста, широкую программу медицинского страхования, доплаты за работу в ночное время, пособия в связи с важными событиями в жизни, возможность покупать авиабилеты со скидками и другие бонусы.
За последний год в Рижском аэропорту прошли обучение и приступили к работе около 500 новых сотрудников, а общее количество сотрудников превысило 1400 человек, что больше, чем до пандемии.
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