Аэропорт "Рига" планирует набор сотрудников: не менее 50 новых штатных единиц

Директор департамента персонала аэропорта Инга Раме отмечает, что работа в аэропорту требует специальной подготовки и обучения, поэтому аэропорт своевременно начал набор новых сотрудников, чтобы быть готовым к увеличению количества пассажиров к началу летнего сезона.

В этом году Рижский аэропорт планирует обслужить 6,3 млн пассажиров, то есть на 16% больше пассажиров, чем в прошлом году.

Наибольшее количество новых сотрудников потребуется в сфере авиационной безопасности для обеспечения бесперебойного досмотра пассажиров, ручной клади и зарегистрированного багажа, а также для контроля за общим порядком в аэропорту, в том числе за оставленным без присмотра багажом, соблюдением правил внутреннего распорядка и соблюдением пропускного режима.

Для того чтобы стать инспектором по авиационной безопасности, необходимо пройти специализированные курсы в учебном центре аэропорта и получить соответствующий сертификат. Обучение новых сотрудников засчитывается в оплачиваемое рабочее время.