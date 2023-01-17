Совет по конкуренции (СК) выявил запрещенное соглашение между тремя поставщиками услуг общественного транспорта в региональном автобусном сообщении, применив к ним штрафы на общую сумму почти 2 млн евро, сообщили агентству LETA в СК.
За нарушение правил конкуренции оштрафованы три поставщика услуг общественного транспорта
За нарушение правил конкуренции оштрафованы три поставщика услуг общественного транспорта
Более подробно о нарушениях, которые касаются распределения рынка региональных автобусных маршрутов, Совет по конкуренции сообщит на пресс-конференции в среду, 18 января, в 10:00.
В пресс-конференции примут участие председатель СК Юрис Гайкис и директор департамента запрещенных соглашений СК Иева Шмите.
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