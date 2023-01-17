Отменено решение о выкупе недвижимости у миллионеров на Бикерниекской спортивной базе

Как сообщило Министерство финансов, в 2019 году Кабмин рассмотрел подготовленный Министерством сообщения концептуальный доклад "О модели реализации проекта развития спортивной базы комплекса Бикерниеки", который включал два возможных варианта решения - реализация проекта с сохранением раздельной собственности либо приобретение земельных участков у частных лиц в государственную собственность.

Минфин получил письмо Совета по фискальной дисциплине от 31 августа 2022 года, в котором говорится, что выделение средств на покупку недвижимости на улице Сергея Эйзенштейна в Риге для реализации проекта развития спортивной базы Бикерниеки не будет примером хорошего управления бюджетом, не соответствует сегодняшним приоритетам фискальной политики, а также не увеличивает продуктивность государства, не создавая добавленной стоимости и не увеличивая занятости.

В письме от 13 сентября 2022 года Минфин с учетом этого письма и информации, прозвучавшей в СМИ, попросил пересмотреть данный вопрос и предложить альтернативные решения.

Кроме того, Минфин получил письмо Генеральной прокуратуры от 29 сентября 2022 года, в котором говорится, что применение закона об отчуждении допустимо, если нет других средств для достижения намеченной цели, однако в ходе проверки не получена уверенность в том, что Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предприняла все возможные и необходимые действия для самостоятельного согласования с собственниками земельных участков приобретения недвижимости за свой счет.

На покупку земельных участков у Бикерниекской трассы правительство выделило 8,192 млн евро.

Недвижимость состоит из двух земельных участков площадью 3,2253 га и площадью 14,5012 га. На обоих земельных участках есть здания, принадлежащие CSDD. Участки принадлежат известным предпринимателям Игорю Скоксу, Рихарду Равису, Андрису Путансу и их фирмам.