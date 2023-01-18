Государство выделит 10,9 млн евро на поддержку домохозяйств с отоплением сжиженным нефтяным газом (СНГ) и дизельным топливом, передает Latvijas avīze. Правительство одобрило соответствующие поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.
Расширены возможности получить компенсации за отопление
Поддержка охватывает период с 1 мая прошлого года по 30 апреля текущего года. Домашним хозяйствам, использующим СНГ для отопления, требуется в среднем 1 тонна в год, и государственная поддержка составит 50% от стоимости 1000 килограммов СНГ свыше 0,91 евро за килограмм, но не более 1,29 евро за килограмм без налога на добавленную стоимость (НДС).
Домохозяйства, отапливающие дома дизельным топливом, смогут получить 50% от стоимости 4000 литров маркированного дизельного топлива свыше 0,69 евро за литр без НДС, но не более 2,01 евро за литр.
В настоящее время около 4500 домашних хозяйств в Латвии используют СНГ для отопления и подогрева воды, чаще всего в тех случаях, когда не было возможности подключиться к сети газоснабжения, а использование других источников энергии было затруднено. Эти домохозяйства до сих пор не получали поддержки от государства, так как СНГ была сравнительно недорог, однако за полгода его цена выросла примерно на 40%.
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