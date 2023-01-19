Одно из самых грязных мест на кухне? Вы не поверите

В исследовании, которое было опубликовано в научном журнале Journal of Food Protection, были обнаружены самые частые способы попадания нежелательных микробов в пищу при готовке. В ходе эксперимента, в котором участвовал 371 доброволец, ученые использовали безвредные организмы, бактериофаги MS2, которые помещали в сырые котлеты из индейки. После этого участников эксперимента попросили приготовить бургер с индейкой, используя это мясо и салат из упаковки.

Когда участники прикасались к фрикаделькам из индейки, а затем к другой кухонной утвари, они обнаруживали бактериофаги примерно на 20% кухонных поверхностей и предметов после приготовления пищи. Однако в контексте блюд с приправами риск увеличился до 48%. Проще говоря, ваша полка для специй, вероятно, является "обжитым" местом. За полкой для специй следуют разделочные доски и крышки мусорных баков.

"Помимо очевидных мест, таких как кухонные поверхности, крышек мусорных баков и ручек холодильника, есть и другие вещи, на которые вы должны обратить внимание на своей кухне - их следует содержать в чистоте и дезинфицировать. Наши исследования показывают, что каждая посуда с приправами, к которой вы прикасаетесь во время приготовления сырого мяса, может быть покрыта бактериями. Было бы хорошо помнить об этом после приготовления пищи", - объяснил ведущий автор исследования Дональд Шаффнер.

Мытье рук, чего экспериментаторы, похоже, не соблюдали, очень важно после приготовления сырого мяса. Каждая поверхность, к которой вы прикасаетесь во время приготовления пищи, также должна быть продезинфицирована позже.