Украине необходимо постоянно оказывать всевозможную поддержку, особенно военную, потому что она борется не только за свою свободу, но и за ценности всей Европы и защиту демократических стран, считает президент Эгил Левитс.
Левитс: следует непрерывно оказывать всевозможную поддержку Украине
Как сообщила специалист медиацентра канцелярии президента Элина Креса, сегодня в Давосе Левитс встретился с президентом Швейцарии Аленом Берсе.
Президенты обсудили вопрос позиции Швейцарии относительно дальнейшего экспорта произведенного в Швейцарии оружия на Украину. Также обсуждался вопрос о заморозке активов российских олигархов в Швейцарии. Оба президента выразили непоколебимую солидарность с Украиной.
Галерея: Эгил Левитс на Всемирном экономическом форуме в Давосе
С учетом того, что российская война на Украине необратимо изменила ситуацию с безопасностью в Европе, президенты двух стран обсудили вопросы международной безопасности. Президент пожелал Швейцарии успешной работы в Совете Безопасности ООН в 2023-2024 годах и выразил заинтересованность в обсуждении опыта Швейцарии, который будет полезен для Латвии как кандидата в Совет Безопасности ООН в 2025 году.
Как сообщалось, Левитс до 20 января принимает участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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