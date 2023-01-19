Левитс: следует непрерывно оказывать всевозможную поддержку Украине

Как сообщила специалист медиацентра канцелярии президента Элина Креса, сегодня в Давосе Левитс встретился с президентом Швейцарии Аленом Берсе.

Президенты обсудили вопрос позиции Швейцарии относительно дальнейшего экспорта произведенного в Швейцарии оружия на Украину. Также обсуждался вопрос о заморозке активов российских олигархов в Швейцарии. Оба президента выразили непоколебимую солидарность с Украиной.

Галерея: Эгил Левитс на Всемирном экономическом форуме в Давосе

С учетом того, что российская война на Украине необратимо изменила ситуацию с безопасностью в Европе, президенты двух стран обсудили вопросы международной безопасности. Президент пожелал Швейцарии успешной работы в Совете Безопасности ООН в 2023-2024 годах и выразил заинтересованность в обсуждении опыта Швейцарии, который будет полезен для Латвии как кандидата в Совет Безопасности ООН в 2025 году.

Как сообщалось, Левитс до 20 января принимает участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.