"Новое Единство" в этом году получит 992 000 евро, РСЛ остается без финансирования

По результатам выборов в Сейм 14-го созыва право на получение финансирования из государственного бюджета с 2023 по 2026 год имеют 13 партий и их объединений. В этом году из государственного бюджета планируется выделить политическим партиям и их объединениям 5 888 209 евро.

Всего в этом году "Новому единству" будет выплачено 992 000 евро, Союзу зеленых и крестьян - 796 045 евро, Латвийской Зеленой партии - 700 141 евро, Национальному объединению - 666 063 евро, партии "За стабильность" - 470 897 евро.

Партия "Прогрессивные" получит в этом году 448 548 евро государственного финансирования, "Латвия на первом месте" - 442 244 евро, "Согласие" - 330 518 евро, "Для развития/За!" - 290 055 евро, "Каждому и каждой" - 187 365 евро, "Консервативные" - 186 287 и "Суверенная власть" - 165 184 евро.

Половина этой суммы была выплачена политическим силам в январе этого года, а другая половина будет перечислена в начале второго полугодия в июле.

РСЛ также будет иметь право на государственную поддержку в размере более 210 000 евро в этом году, но на прошлой неделе KNAB решило не выплачивать ей 106 429 евро.

Это решение было принято потому, что политическая партия не выполнила требование закона - у партии нет расчетного счета в кредитном учреждении, зарегистрированном в Латвии. Если партия откроет соответствующий счет и сообщит об этом в бюро, KNAB примет решение о переводе денег.

Согласно результатам выборов и расчету финансирования из госбюджета, во втором полугодии партия также получит 106 429 евро.

Такая ситуация с РСЛ продолжается уже давно. По словам представителей партии, у партии нет счета в латвийских финансовых учреждениях, потому что банки отказываются его открывать.

Согласно закону, финансирование из государственного бюджета предоставляется политической партии или партийному объединению, за которое на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, - за каждый голос, полученный на последних выборах в Сейм, 0,9% от минимальной месячной заработной платы.