Минсообщения: новые электропоезда могут выйти на маршруты уже летом

"Надеюсь, что во второй половине этого года люди получат долгожданные поезда", - сказал министр, добавив, что в соответствии с прогнозами руководства предприятия Pasažieru vilciens новые электропоезда выйдут на маршруты во второй половине лета или начале осени.

Витенбергс также отметил, что с производителем достигнута договоренность о том, что в Латвию будет поставляться два новых состава в месяц. Весной начнутся работы по приспособлению существующих платформ станций к новым электропоездам.

Как сообщалось, к середине января с завода Škoda Vagonka в чешской Остраве в Латвию было доставлено шесть новых электропоездов. В целом Pasažieru vilciens заказал у чешского предприятия 32 новых поезда за 257,889 млн евро.