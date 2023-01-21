До весны может подешеветь серийное жилье. Комментарий эксперта

В свою очередь после этого, вероятно, цены должны возобновить рост, так как примерно до апреля уже можно будет понять, как в дальнейшем будет развиваться экономика, прогнозирует Лауалейс.

В прошлом году цены на серийное жилье снизились на 1,6%, хотя еще в начале года Arco Real Estate прогнозировала стабильный рост цен на 6-10%.

По словам Лаукалейса, с января по март цены росли на 1,8-2% в месяц, в мае рост снизился до 0,8%, а в июне он уже составлял 0%. Однако в первом полугодии цены выросли на 5,5%.

В свою очередь в последующие месяцы года последовало падение цен и сильнее всего они снизились в сентябре и октябре. Лаукалейс отмечает, что, скорее всего, это произошло из-за ожидания отопительного сезона, когда владельцы старались за более низкие цены избавиться от больших квартир, или квартир, которые они держали для сдачу в аренду.

Об этом свидетельствует и то, что с августа по октябрь на рынке было очень большое предложение квартир, добавляет Лаукалейс.