Падение цен на серийные квартиры до весны этого года может составить до 5%, заявил в пятницу на дискуссии об актуальных вопросах в сфере недвижимости глава отдела оценки компании Arco Real Estate Марис Лаукалейс.
До весны может подешеветь серийное жилье. Комментарий эксперта
В свою очередь после этого, вероятно, цены должны возобновить рост, так как примерно до апреля уже можно будет понять, как в дальнейшем будет развиваться экономика, прогнозирует Лауалейс.
В прошлом году цены на серийное жилье снизились на 1,6%, хотя еще в начале года Arco Real Estate прогнозировала стабильный рост цен на 6-10%.
По словам Лаукалейса, с января по март цены росли на 1,8-2% в месяц, в мае рост снизился до 0,8%, а в июне он уже составлял 0%. Однако в первом полугодии цены выросли на 5,5%.
В свою очередь в последующие месяцы года последовало падение цен и сильнее всего они снизились в сентябре и октябре. Лаукалейс отмечает, что, скорее всего, это произошло из-за ожидания отопительного сезона, когда владельцы старались за более низкие цены избавиться от больших квартир, или квартир, которые они держали для сдачу в аренду.
Об этом свидетельствует и то, что с августа по октябрь на рынке было очень большое предложение квартир, добавляет Лаукалейс.
В конце прошлого года средняя стоимость серийных квартир составляла 916 евро за квадратный метр, а в апреле 2022 года она достигала 967 евро за квадратный метр. Больше цены упали на четырехкомнатные квартиры, а меньше - на однокомнатные.
Лаукалейс отмечает, что разница в ценах между самыми дешевыми и самыми дорогими микрорайонами в прошлом году составляла до 20-30%, больше всего цены снизились в дорогих микрорайонах, а меньше - в дешевых.
Кроме того, Лаукалейс прогнозирует, что рост ставки Euribor значительно не снизит цены на квартиры, однако может снизиться число сделок.
В свою очередь на рынке квартир в новых проектах в прошлом году число сделок снизилось на 9%. Лаукалейс отмечает, что средяя цена квартир в новых проектах в прошлом году составляла 1845 евро за квадратный метр, однако это не отражало реальную цену, которая была 2300-2600 за квадратный метр.
Эксперт поясняет это регистрацией сделок в земельной книги, которая осуществляется после сдачи здания в эксплуатацию, в свою очередь договоры о покупке заключаются еще на стадии строительства примерно за год или полтора до завершения здания. Поэтому и средняя цена отражает ситуацию на рынке год или даже два назад.
Кроме того, Лаукалейс прогнозирует, что средняя цена в 2600-2800 евро за квадратный метр еще может быть допустима для покупателей, однако более высокая цена уже столкнется с уровнем платежеспособности общества.
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