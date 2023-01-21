В Риге растут цены на топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. В Таллине также была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки повысилась на 1,8% до 1,654 евро за литр, а дизтопливо подорожало на 2,3% до 1,754 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю бензин 95-й марки подешевел на 0,7% до 1,509 евро за литр, дизтопливо - на 1,2% до 1,699 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллине 95-й бензин подорожал на 2,3% до 1,759 евро за литр, дизтопливо - на 2,3% до 1,789 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе не изменилась и составила соответственно 0,835 и 0,722 евро за литр, а в Таллине автогаз подорожал на 2,6% до 0,8 евро за литр.