Потребление топлива, скорее всего, не вернется на "доковидный" уровень

"У людей столько денежных ресурсов, сколько есть", - сказал Бэйзикис, отметив, что в 2022 году жители тратили значительно больше средств на приобретение горючего, чем прежде, однако количество, которое можно приобрести, сократилось.

"Мы видим, что с начала лета, когда цена топлива превысила два евро за литр, частные лица покупают его меньше. По-моему, самое серьезное снижение может быть в Риге и Рижском регионе, где люди, возможно, нашли альтернативные виды передвижения, например, общественный транспорт или велосипеды," - сказал Бэйзикис, добавив, что в регионах, в свою очередь, практически нет альтернативы, а на работу ехать надо, поэтому люди больше экономят на выездах и путешествиях в выходные дни.