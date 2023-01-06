В Латвии потребление горючего после пандемии Covid-19 снизилось и, скорее всего, не вернется на прежний уровень, сказал председатель правления Neste Latvija Арманд Бэйзикис.
Потребление топлива, скорее всего, не вернется на "доковидный" уровень
"У людей столько денежных ресурсов, сколько есть", - сказал Бэйзикис, отметив, что в 2022 году жители тратили значительно больше средств на приобретение горючего, чем прежде, однако количество, которое можно приобрести, сократилось.
"Мы видим, что с начала лета, когда цена топлива превысила два евро за литр, частные лица покупают его меньше. По-моему, самое серьезное снижение может быть в Риге и Рижском регионе, где люди, возможно, нашли альтернативные виды передвижения, например, общественный транспорт или велосипеды," - сказал Бэйзикис, добавив, что в регионах, в свою очередь, практически нет альтернативы, а на работу ехать надо, поэтому люди больше экономят на выездах и путешествиях в выходные дни.
В то же время руководитель Neste Latvija отметил, что коммерческий сектор продолжает работать привычно и потребление горючего в этом сегменте существенно не изменилось.
Говоря об общем потреблении топлива, Бэйзикис указал, что в Латвии "самый высокий пик" потребления был в 2019 году.
"В пандемию Covid-19 потребление снизилось, и я не верю, что оно вернется на прежний уровень - как из-за более экономных автомобилей, так и из-за высоких цен на топливо", - добавил руководитель Neste Latvija, выразив надежду, что сохранится стабильное потребление примерно на текущем уровне.
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