В конце прошлого года событие в Болдерае, когда в многоквартирном доме 464-й серии или литовского проекта обрушилась крыша, напомнила, что быстрыми шагами приближаются сроки эксплуатации типовых квартир, которые актуальны для большинства жителей Риги. Можно ли будет, по окончанию этих сроков, получить в банке софинансирование на приобретение жилья, и что следует учитывать потенциальным покупателям и действующим собственникам квартир?
К концу подходят сроки эксплуатации многоквартирных домов: будут ли их кредитовать банки
“Хотя сроки эксплуатации жилых домов подходят к завершению, обобщить средний срок службы дома на все типовые проекты нельзя - существенно может отличаться качество зданий даже в рамках одной серии.
Наиболее стремительно 60-летний срок эксплуатации приближается к концу у литовских проектов, которые построены около 1960 года, поэтому в банке для кредитования каждого жилья в соответствующих проектах должен быть проведен развернутый анализ, который включает в себя оценку технического состояния здания", -
открывает руководитель дирекции обслуживания частных лиц банка Citadele Янис Мурниекс.
Техническое состояние каждого финансируемого объекта банк оценивает индивидуально
Если у многоквартирного дома истекает первоначально установленный срок эксплуатации здания, то для этого необходимы регулярные обследования и при необходимости - соответственно работы по реновации или ремонту. Если здание соответственно обслуживается, ремонты выполняются вовремя, реализуются различные локальные или полные работы по реновации - фактическое использование этих зданий может быть дольше, чем определенный им срок службы.
Техническое состояние каждого финансируемого объекта банк оценивает индивидуально, так как состояние для различных зданий одной серии может существенно отличаться. Чем хуже техническое состояние здания, тем более короткий срок погашения может установить банк и, возможно, большее софинансирование клиента, то есть более высокий первый взнос.
"Если в оценке наблюдаются существенные "красные флаги" и техническое состояние общего здания плохое, финансирование на квартиру в таком здании может быть отказано. Однако могут быть и противоположные случаи - в качественном, полностью реновированном советском доме финансирование может быть выдано на максимальный срок", - добавил Мурниекс.
Что следует учитывать потенциальным покупателям?
Покупатели должны сами оценить техническое состояние каждого дома индивидуально, например, если на фасаде дома видны трещины и техническое состояние лестничной клетки не удовлетворительно, то это может служить хорошими индикаторами, которые могут рассказать о общем обслуживании здания и возможности жителей договориться о ремонтных работах.
Для получения качественной информации поможет также оценка недвижимости. Оценка не предназначена только для банка - она должна служить также источником информации для клиента, чтобы помочь принять решение о приобретении. В оценке отражается как общее состояние квартиры, так и общее состояние здания, однако оценщик может констатировать только такие дефекты, которые можно идентифицировать при обследовании собственности без проведения углубленного технического исследования.
Оценка содержит информацию обо всех существенных связанных с собственностью вещах - праве собственности, отметках о залоге, юридических нюансах, а также другая информация (рыночная информация о конкретном сегменте, положительном и отрицательном факторе, влияющем на стоимость, обобщение и др.).
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