К концу подходят сроки эксплуатации многоквартирных домов: будут ли их кредитовать банки

"Если в оценке наблюдаются существенные "красные флаги" и техническое состояние общего здания плохое, финансирование на квартиру в таком здании может быть отказано. Однако могут быть и противоположные случаи - в качественном, полностью реновированном советском доме финансирование может быть выдано на максимальный срок", - добавил Мурниекс.

Что следует учитывать потенциальным покупателям?

Покупатели должны сами оценить техническое состояние каждого дома индивидуально, например, если на фасаде дома видны трещины и техническое состояние лестничной клетки не удовлетворительно, то это может служить хорошими индикаторами, которые могут рассказать о общем обслуживании здания и возможности жителей договориться о ремонтных работах.

Для получения качественной информации поможет также оценка недвижимости. Оценка не предназначена только для банка - она должна служить также источником информации для клиента, чтобы помочь принять решение о приобретении. В оценке отражается как общее состояние квартиры, так и общее состояние здания, однако оценщик может констатировать только такие дефекты, которые можно идентифицировать при обследовании собственности без проведения углубленного технического исследования.

Оценка содержит информацию обо всех существенных связанных с собственностью вещах - праве собственности, отметках о залоге, юридических нюансах, а также другая информация (рыночная информация о конкретном сегменте, положительном и отрицательном факторе, влияющем на стоимость, обобщение и др.).