На прошлой неделе правительство решило перераспределить на мероприятия по поддержке в связи с удорожанием энергоресурсов полмиллиарда долларов. Данные о суммах поддержки за конец прошлого года свидетельствует, что так много денег, скорее всего, выплачено не будет. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, в рамках некоторых программ средства экономили.
В прошлом году от мероприятий по энергоподдержке осталось 200 миллионов евро. Почему?
Например, куда менее востребованными, чем ожидалось, оказались пособия, для получения которых потраченные на отопление деньги жители должны были подтверждать чеками.
Чтобы в будущем отопительном сезоне выплачивать пособия более направленно, правительство хочет сопоставить их с уровнем дохода домашних хозяйств, однако министерства с задачей пока не справляются.
Из зарезервированных 820 миллионов истрачены неполные 600
В прошлом году, включая как весну, так и осень, государство на мероприятия по поддержке в связи с подорожанием энергоресурсов выделило чуть более 820 миллионов евро, однако более четверти из них остались неистраченными, указывает Министерство финансов.
Так как господдержка в случае централизованного отопления и природного газа поступает автоматически, необходимые деньги подсчитать было легче, в свою очередь в тех компенсациях, которые за потраченные на отопление деньги жители просили у самоуправлений, прогнозы сильно отличались от реальности.
В 2022 году на эти пособия было зарезервировано 54 миллиона евро, в свою очередь на 2023 год - еще 73 миллиона, однако выплачено в данный момент чуть более 14 миллионов.
Министр экономики Илзе Индриксоне поясняет это теплым началом зимы.
"Мы прогнозировали максимально возможный рост цен, и фактически температуру и зиму мы прогнозировали, что они будут суровее, - сказала министр. - Нас защитила природа. Фактически первая половина зимы была теплее, чем мы думали. Так что эта экономия - точно не недополученная поддержка. Я думаю, что инструменты поддержки были достаточно хорошо подготовлены и реализованы".
Низкий интерес к пособиям, для которых нужен чек
На покупку гранул правительство предусмотрело 10 миллионов евро, однако выплачена была лишь десятая часть. Из суммы поддержки на приобретение брикетов было потрачено всего три процента, или 67 тысяч евро. Вместо зарезервированных на отопление при помощи электричества 15 миллионов было потрачено 34 тысячи.
В свою очередь, чтобы компенсировать приобретение дров с чеком, правительство зарезервировало 21 миллион евро, однако в реальности было потрачено 100 тысяч, или полпроцента. В свою очередь на пособие на дрова без чека правительство зарезервировало 4,8 миллиона евро, однако заявки подали почти в три раза больше людей, чем прогнозировалось, в связи с чем было выплачено 12,9 миллиона евро.
Исследователь теневой экономики Арнис Саука указывает, что результаты свидетельствуют о куда большем удельном весе теневой экономики на рынке отопления, чем считали учреждения.
Исполнительный директор Латвийской федерации деревообработчиков Кристап Клаус, в свою очередь, говорит, что в случае гранул налоги на рынке преимущественно платятся. По его мнению, люди обращаются за пособиями на гранулы редко потому, что гранулы используют более богатые люди, которым поддержка не всегда нужна.
В свою очередь, теневую экономику на рынке дров Клаус признает и указывает, что без чека выдавать пособия в дальнейшем не стоит.
"Должен быть однозначный сигнал, что и на дрова должен быть чек, они должны быть приобретены легально, мы не можем поддерживать серый рынок", - говорит Клаус.
В Резекненском крае пособие на дрова без чека - каждому третьему жителю
Особенно востребовано пособие на дрова без чека было в Резекненском крае, где заявки на него подали 9000 человек, или почти каждый третий житель, что соответствует 75% домашних хозяйств в крае. Для обработки заявлений самоуправлению пришлось привлечь несколько дополнительных работников.
Мэр края Монвидс Шварцс указывает, что большая часть жителей отапливает квартиры запасенными ими самими или соседями дровами. Поэтому чеков, которые можно было бы предоставить, нет.
"Конечно, мы многократно пытались дискутировать между собой о том, является ли это в какой-то мере скрытой частью экономики, но, по моему мнению, это не тот случай, когда нужно сильно беспокоиться по поводу значительного влияния на экономику, если сосед соседу поставляет дрова", - сказал Шварцс.
Компенсации за легально приобретенные дрова и гранулы можно будет получить до конца отопительного сезона, однако пособий на дрова без чека больше не будет. Новый ответственный за энергетику министр Раймонд Чударс считает, что такое решение было неправильным.
"Нужно честно признать, что структурно это не было правильным решением - отоваривать 60 евро без чека, только подав заявление в самоуправление. Это факт", - отметил Чударс.
На следующую зиму готовят более направленную поддержку
Минфин указывает, что на сэкономленную на мероприятиях по поддержке сумму будет снижен дефицит госбюджета. На вопрос, нельзя ли вместо этого еще больше увеличить поддержку жителей в этом отопительном сезоне, представитель министерства Алексис Яроцкис ответил, что она и так была довольно большой, кроме того, деньги на нее взяты в долг.
Министерство считает, что оказывать поддержку без чека больше точно не стоит, кроме того, нужно искать способы, как в будущем отопительном сезоне выделить поддержку не всем, а только тем, кому денег действительно не хватает.
"У Министерства финансов строгая позиция, что министерства сферы должны гораздо тщательнее подойти к этой политике, куда более аналитически нужно просчитать и понять нужды жителей, следует подготовить более направленную поддержку тем группам населения, которым она необходима больше всего," - сказал Яроцкис.
Выдавать пособия более направленно Латвии рекомендовали как Еврокомиссия, так и Совет по фискальной дисциплине.
Такое направление поддерживают как политики правительства, так и Латвийский союз самоуправлений (LPS).
Он указывает, что выплата пособий на отопление привела к значительной административной нагрузке. Однако как именно сделать пособия более направленными, ясности пока нет.
"В некоторых странах Евросоюза этот подход совсем простой, там жителей делят не по видам отопления, а по доходам, и абсолютно все равно, чем он топит.
Показывают свои реальные доходы, и расходная часть компенсируется при помощи установленной в стране политики, и не надо ничего выдумывать", - сказал советник LPS Айно Салминьш.
Минблаг: Автоматизированную систему пособий ввести сложно
Правительство еще летом дало задание Министерству благосостояния разработать алгоритмы, чтобы оценить как доходы жителей, так и число людей в домашних хозяйствах. В результате пособия можно было бы автоматически выплачивать тем, кому они нужны.
Срок исполнения вышел 1 октября прошлого года. Однако теперь министерство признает, что так быстро это сделать нельзя.
Проблем много, например, отличаются базы данных учреждений, и их не так легко объединить. В других случаях автоматически собранные данные не были бы достаточно точными, чтобы на их основании можно было выплачивать пособие.
Представитель Минблага Эгил Зариньш рассказал: "Есть случаи, когда в квартире или иной собственности зарегистрирован несовершеннолетний человек - один, все. Были случаи, когда на одном адресе зарегистрированы 300 человек. Поэтому это вроде бы и нельзя брать за основу".
В ближайшие месяцы Минблаг разработает сообщение для правительства с предложениями, как начислять пособия на отопление в дальнейшем. Затем нужно будет рассчитать, стоит ли такое автоматизированное пособие для домашних хозяйств вводить вообще.
"Пусть правительство оценит эту ситуацию, и тогда можно будет двигаться дальше, где потребуются новые нормативные регулирования, где, возможно, потребуется перестроить все эти системы. Это может быть очень объемная, очень масштабная работа, и, скорее всего, она не будет и дешевой", - добавил Зариньш.
Значительных изменений в принципах поддержки в этом отопительном сезоне политики больше не планируют. Единственное исключение - в число поддерживаемых видов отопления будет включено и дизельное топливо.
Ранее Министерство экономики выступало против этого, так как такой вид топлива - не дружественный окружающей среде. Министр Индриксоне указала, что Сейм решил выделить поддержку и для нефтяного газа, который также не является дружественным окружающей среде, поэтому больше нет причин исключать из поддержки дизельное топливо.
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