В прошлом году от мероприятий по энергоподдержке осталось 200 миллионов евро. Почему?

Показывают свои реальные доходы, и расходная часть компенсируется при помощи установленной в стране политики, и не надо ничего выдумывать", - сказал советник LPS Айно Салминьш.

Минблаг: Автоматизированную систему пособий ввести сложно

Правительство еще летом дало задание Министерству благосостояния разработать алгоритмы, чтобы оценить как доходы жителей, так и число людей в домашних хозяйствах. В результате пособия можно было бы автоматически выплачивать тем, кому они нужны.

Срок исполнения вышел 1 октября прошлого года. Однако теперь министерство признает, что так быстро это сделать нельзя.

Проблем много, например, отличаются базы данных учреждений, и их не так легко объединить. В других случаях автоматически собранные данные не были бы достаточно точными, чтобы на их основании можно было выплачивать пособие.

Представитель Минблага Эгил Зариньш рассказал: "Есть случаи, когда в квартире или иной собственности зарегистрирован несовершеннолетний человек - один, все. Были случаи, когда на одном адресе зарегистрированы 300 человек. Поэтому это вроде бы и нельзя брать за основу".

В ближайшие месяцы Минблаг разработает сообщение для правительства с предложениями, как начислять пособия на отопление в дальнейшем. Затем нужно будет рассчитать, стоит ли такое автоматизированное пособие для домашних хозяйств вводить вообще.

"Пусть правительство оценит эту ситуацию, и тогда можно будет двигаться дальше, где потребуются новые нормативные регулирования, где, возможно, потребуется перестроить все эти системы. Это может быть очень объемная, очень масштабная работа, и, скорее всего, она не будет и дешевой", - добавил Зариньш.

Значительных изменений в принципах поддержки в этом отопительном сезоне политики больше не планируют. Единственное исключение - в число поддерживаемых видов отопления будет включено и дизельное топливо.

Ранее Министерство экономики выступало против этого, так как такой вид топлива - не дружественный окружающей среде. Министр Индриксоне указала, что Сейм решил выделить поддержку и для нефтяного газа, который также не является дружественным окружающей среде, поэтому больше нет причин исключать из поддержки дизельное топливо.