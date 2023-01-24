Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об уходе в отставку, опубликовав в Telegram заявление об уходе на имя президента Владимира Зеленского, сообщает Русская служба ВВС.
Заместитель главы офиса президента Украины Тимошенко ушел в отставку
Причину ухода Тимошенко не объяснил. В то же время он поблагодарил Зеленского за доверие и "возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту".
Кроме того, он поблагодарил и руководителей областных военных администраций: "Мы с вами смогли построить мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!"
СМИ Украины сообщили о возможной отставке Тимошенко еще на прошлой неделе - об этом писали, в частности, издания "Украинская правда", "Бабель" и украинский Forbes. По данным Forbes, у Тимошенко были "далеко не идеальные отношения" с Ермаком и вице-премьером по восстановлению Александром Кубраковым.
По данным "Украинской правды", место Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении пообещал серьезные перестановки во власти. "Эта неделя будет временем соответствующих решений – конкретных и справедливых. Уже подготовлены решения. Я не хочу сейчас ничего анонсировать или вдаваться в детали", - заявил он.
Позднее на сайте президента Украины был опубликован указ об освобождении Тимошенко от должности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!