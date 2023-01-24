Доля рынка латвийской национальной авиакомпании airBaltic по количеству перевезенных пассажиров в аэропорту "Рига" в прошлом году снизилась на 6,3 процентных пункта - до 50,9%, сообщается на сайте аэропорта "Рига".
В прошлом году доля airBaltic в аэропорту "Рига" уменьшилась до 50,9%
В то же время рыночная доля ирландской авиакомпании Ryanair в Риге увеличилась на 9,5 процентных пункта до 30,7%, авиакомпании Wizz Air - уменьшилась на 1,7 процентного пункта до 3,8%.
Норвежская авиакомпания Norwegian в прошлом году занимала 3,2% рынка в аэропорту "Рига", что на 1,1 процентных пункта больше, чем в 2021 году, а турецкая авиакомпания Turkish Airlines - 2,1%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
Доля финской Finnair в перевезенных пассажирах составила 1,9%, немецкой Lufthansa - 1,8%, латвийской SmartLynx Airlines - 1,8%, польской LOT Polish Airlines - 1,2%.
В отличие от 2021 года, российский "Аэрофлот" больше не входит в аэропорту "Рига" в число авиакомпаний с долей рынка, превышающей 1%.
Годом ранее рыночная доля airBaltic по количеству перевезенных пассажиров составляла 57,2%, Ryanair - 21,2%, Wizz Air - 5,5%.
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