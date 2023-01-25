Подорожала регистрация собак и кошек

Раньше первичная регистрация собаки, кошки или хорька стоила 12,5 евро, теерь же - 14,5 евро. Пять с половиной евро из этой суммы - оплата работы производящего регистрацию ветеринара, остальное - за работы центра по ведению базы данных.

Заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре, подорожание приходится именно на LDC: "Мы с этим категорически не согласны, так как объем работ не увеличился, а указанный в аннотации факт о том, что прейскурант давно не менялся - неправда. Относительно регистрации мелких животных изменения произошли в мае 2020 года".

Как отмечает Конопоре, "есть люди, для которых пять евро - хорошие деньги", поэтому такое подорожание цен может оказаться для некоторых жителей "болезненным".

В LDC утверждают, что объем работы увеличился из-за того - из-за различных новых обязанностей, о которых ветеринары могут даже не подозревать.

"Изменились требования к благоустройству в приютах, поэтому необходимо обеспечить, чтобы регистрация собаки, поступающей в приют без хозяина должна была быть осуществлена, чтобы она регистрировалась условно без него. Исходя из правил приюта, в течение 15 дней владельцем может быть приют или другой владелец. Таким образом, база данных должна отреагировать в течение этих 15 дней", - приводит RUS LSM слова главы регистрационного отдела Центра сельскохозяйственных данных Майрита Эльбрете.

База данных сейчас должна содержать информацию о домашних животных, ввезенных в Латвию из так называемых третьих стран - ранее этого не требовалось.

Регистрационный взнос оплачивается только один раз. Ежемесячно в среднем регистрируют 2000 новых собак. Регистрация кошек не обязательна, отмечает портал.