Ср, 25.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Подорожала регистрация собак и кошек

rus.tvnet.lv
Подорожала регистрация собак и кошек
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Chendongshan

В понедельник, 23 января, вступили в силу новые цены на услуги Центра сельскохозяйственных данных (LDC), включая регистрацию домашних животных, сообщает RUS LSM со ссылкой на Латвийское радио.

Раньше первичная регистрация собаки, кошки или хорька стоила 12,5 евро, теерь же - 14,5 евро. Пять с половиной евро из этой суммы - оплата работы производящего регистрацию ветеринара, остальное - за работы центра по ведению базы данных.

Заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре, подорожание приходится именно на LDC: "Мы с этим категорически не согласны, так как объем работ не увеличился, а указанный в аннотации факт о том, что прейскурант давно не менялся - неправда. Относительно регистрации мелких животных изменения произошли в мае 2020 года".

Как отмечает Конопоре, "есть люди, для которых пять евро - хорошие деньги", поэтому такое подорожание цен может оказаться для некоторых жителей "болезненным".

В LDC утверждают, что объем работы увеличился из-за того - из-за различных новых обязанностей, о которых ветеринары могут даже не подозревать.

"Изменились требования к благоустройству в приютах, поэтому необходимо обеспечить, чтобы регистрация собаки, поступающей в приют без хозяина должна была быть осуществлена, чтобы она регистрировалась условно без него. Исходя из правил приюта, в течение 15 дней владельцем может быть приют или другой владелец. Таким образом, база данных должна отреагировать в течение этих 15 дней", - приводит RUS LSM слова главы регистрационного отдела Центра сельскохозяйственных данных Майрита Эльбрете.

База данных сейчас должна содержать информацию о домашних животных, ввезенных в Латвию из так называемых третьих стран - ранее этого не требовалось.

Регистрационный взнос оплачивается только один раз. Ежемесячно в среднем регистрируют 2000 новых собак. Регистрация кошек не обязательна, отмечает портал. 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх