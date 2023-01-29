77-летняя женщина еле справилась с недобросовестными кредиторами, но оказалась должна СГД

Поскольку Latvijas Hipotēka обжаловала решение о наложении штрафа, оно вступило в силу только в июле 2022 года. Суд также подтвердил законность решения PTAC. В нем упоминаются жалобы от нескольких потребителей и делается вывод о том, что они не осознавали риск потери проданного имущества. В решении также говорится: "(...) первоначальная цель потребителя заключалась не в продаже имущества, которое в основном является единственным имуществом и местом жительства потребителя, а в получении недостающих средств".

Когда семья Менготе поняла, что произошло, они стали искать возможности выкупить квартиру женщины. Родственники занимали деньги, а также помогали с юридическим сопровождением, пока квартира не была возвращена. "Это был очень, очень долгий процесс. Думаю, это затянулось на полтора года, потому что они всякое придумывали", - говорит Менготе.

Чтобы вернуть деньги родственникам, Вия продала квартиру. Но уже не за двадцать тысяч, как при сделке с Latvijas Hipoteka, а по рыночной цене - почти за 70 тысяч евро. Расплатившись с долгами, на оставшиеся деньги она купила более дешевый дом в Бауске.