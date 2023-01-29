Служба госдоходов выставила налоговую накладную за продажу давно принадлежащей квартиры женщине - жертве недобросовестных кредиторов. Вместо запланированного кредита она продала квартиру по заниженной цене, а когда вернула ее и продала по рыночной стоимости, СГД выставила ей счет за подоходный налог с населения, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
77-летняя женщина еле справилась с недобросовестными кредиторами, но оказалась должна СГД
Этот налог (за некоторыми исключениями) должен уплачиваться при продаже недвижимости, если она находится в собственности лица менее пяти лет.
Вия Менготе - одна из тех, кто попал в юридические ловушки Latvijas Hipotēka. В то время неожиданные финансовые трудности заставили ее искать возможность взять кредит. Заключая договор с Latvijas Hipotēka, она думала, что занимает деньги, закладывая квартиру. Однако на деле оказалось, что она продала ее кредитору примерно за треть стоимости, а сама стала арендатором. "Честно говоря, я была в таком шоке, когда узнала, что могу потерять свою квартиру", - вспоминает Вия.
В связи с интересом Центра защиты прав потребителей (PTAC) к заключенным договорам, Latvijas Hipotēka прекратила эту коммерческую практику в конце 2018 года. В свою очередь, PTAC в ноябре 2019 года принял решение, которое фактически признало применение недобросовестной коммерческой практики, предписало компании прекратить оказание услуг обратного лизинга и наложило на нее штраф в размере 50 000 евро.
"Latvijas Hipotēka была оштрафована за недобросовестную коммерческую практику - в основном это было связано с услугой реверсивного лизинга, в рамках которой среди прочего у потребителей создавалось впечатление, что они заключают договор другого типа, и на самом деле не была должным образом оценена платежеспособность потребителей", - говорит руководитель PTAC Байба Витолиня.
Поскольку Latvijas Hipotēka обжаловала решение о наложении штрафа, оно вступило в силу только в июле 2022 года. Суд также подтвердил законность решения PTAC. В нем упоминаются жалобы от нескольких потребителей и делается вывод о том, что они не осознавали риск потери проданного имущества. В решении также говорится: "(...) первоначальная цель потребителя заключалась не в продаже имущества, которое в основном является единственным имуществом и местом жительства потребителя, а в получении недостающих средств".
Когда семья Менготе поняла, что произошло, они стали искать возможности выкупить квартиру женщины. Родственники занимали деньги, а также помогали с юридическим сопровождением, пока квартира не была возвращена. "Это был очень, очень долгий процесс. Думаю, это затянулось на полтора года, потому что они всякое придумывали", - говорит Менготе.
Чтобы вернуть деньги родственникам, Вия продала квартиру. Но уже не за двадцать тысяч, как при сделке с Latvijas Hipoteka, а по рыночной цене - почти за 70 тысяч евро. Расплатившись с долгами, на оставшиеся деньги она купила более дешевый дом в Бауске.
Но на этом эпопея не закончилась. В реальной сделке купли-продажи Служба государственных доходов усмотрела прирост капитала, с которого надо платить подоходный налог с населения. Вместе с небольшой платой за просрочку образовался налоговый долг в размере 4237 евро. "Я позвонила им и рассказала, что произошло. Им все равно. Они мне так и объяснили - нужно прожить в квартире 5 лет, а не сразу продавать, вы от этого выиграли. Они дали мне понять, что я обманула государство и поэтому теперь считаюсь мошенницей", - говорит Вия.
Женщина проживала в своей квартире с 2000 года, все это время была там задекларирована и оплачивала счета. Однако, поскольку незадолго до продажи была заключена обратная сделка по аренде с Latvijas Hipotēka и квартира была переписана на ее имя, СГД посчитала, что жилплощадь находится в собственности менее пяти лет.
О долге Вия узнала весной 2020 года, после чего согласовала с СГД график погашения, который должен закончиться в этом году.
Вии Менготе уже 77 лет, она до сих пор работает в детском саду няней, потому что иначе не сможет отдать долг.
Однако в прошлом году она была госпитализирована и один платеж был просрочен. Оплата была произведена в следующем месяце, но из СГД уже пришло письмо-предупреждение о возможном взыскании долга и необходимости немедленной выплаты всей оставшейся суммы, а это более тысячи евро.
СГД заявляет, что решение PTAC не может быть основанием для отмены налога, и единственное, что можно сделать, это согласовать новый график погашения долга. "Это может создать прецедент, и многие начнут обращаться с теми или иными ситуациями", - говорит инспектор СГД.
Договоры, заключенные Latvijas Hipotēka, также попали в поле зрения полиции, которая в 2018 году возбудила уголовное дело о возможном крупном мошенничестве. В настоящее время в одном расследовании объединены в общей сложности девять процессов. "Скорее всего, заключение договоров было достигнуто путем обмана и злоупотребления доверием заемщиков", - сообщает представитель Госполиции Симона Гравите.
Следователи подозревают, что по меньшей мере десять человек понесли крупные убытки и лишились имущественных прав на недвижимость в результате мошенничества в особо крупных размерах, а жертвами в основном стали малообеспеченные лица.
Latvijas Hipotēka принадлежит Эдгару Талумсу и Никите Гончарову, которые также входят в правление компании. В интересах следствия полиция не раскрывает, присвоен ли им статус в рамках дела и если да, то какой. В свою очередь, представители Latvijas Hipotēka, в том числе и на вопрос об отношении к расследованию, ответили De Facto встречными вопросами и комментариями. "Ваши вопросы, которые по своему характеру уже заключают в себе намеренное создание негативного имиджа компании, продолжают наносить ущерб предприятию и мешать его работе, что мы попросим оценить ответственные учреждения после публикации сюжета", - заявили в Latvijas Hipotēka в электронном письме передаче De Facto.
Общедоступная информация показывает, что владельцы Latvijas Hipotēka сосредоточились на новых направлениях бизнеса, связанных с кредитами и краудфандингом, а публикации о них как об успешных предпринимателях можно прочитать на веб-сайте Labs of Latvia Латвийского агентства инвестиций и развития от сентября 2021 года.
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