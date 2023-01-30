Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в прошлом году вырос на 1,8% по сравнению с 2021 годом, согласно быстрой оценке Центрального статистического управления.
Инфографика ⟩ По предварительным данным, ВВП Латвии вырос на 1,8%
С другой стороны, в четвертом квартале прошлого года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года ВВП по сезонно и календарно не скорректированным данным остался на уровне предыдущего года.
Согласно сезонно и календарно скорректированным данным, экономика Латвии за указанный период выросла на 0,1%.
По предварительным оценкам, на ВВП в четвертом квартале сказалось снижение в обрабатывающих отраслях на 3,3%, в то время как в сфере услуг наблюдался рост на 0,7%.
По сравнению с третьим кварталом 2022 года по сезонно и календарно скорректированным данным ВВП увеличился на 0,3%.
В четвертом квартале прошлого года ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно скорректинованным данным составил 7,121 млрд евро, тогда как в прошлом году в целом он составил 28,678 млрд евро.
Подробное сообщение об уточненном объеме ВВП и изменениях в четвертом квартале 2022 года будет опубликовано 28 февраля.
В 2021 году ВВП Латвии в 2021 году вырос на 4,8% по сравнению с 2020 годом.