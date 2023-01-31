Держась за работу всеми руками: 63% не планируют менять работу в ближайший год

"Ситуация на рынке труда непростая. С одной стороны, кризис вынуждает работников быть терпимее к работодателю, поскольку стабильная зарплата всегда лучше ее отсутствия. С другой - это приводит к тому, что найти талантливых и квалифицированных сотрудников становится все сложнее. Ситуация с демографической ямой тоже довольно беспросветна: мы конкурируем не только с местными компаниями, но и с зарубежными, и через 18-20 лет, когда на рынок труда выйдет лишь порядка 10 000 новых сотрудников, ситуация будет еще хуже", - комментирует основатель рекрутинговой компании, добавляя, что именно поэтому современные работодатели с каждым годом улучшают свою "корзину" бонусов и очень серьезно работают над эффективизацией процессов.