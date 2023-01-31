Неблагоприятная ситуация в экономической сфере привела к стагнации на рынке труда: почти 2/3 жителей Латвии не планируют менять работу в ближайший год и лишь каждый десятый (10%) готов сменить работодателя.
Держась за работу всеми руками: 63% не планируют менять работу в ближайший год
"Среди молодежи в возрасте 18-29 лет смелых в два раза больше, чем среди других возрастных групп, но их все равно лишь 18%. Учитывая стагнацию, когда люди не решаются менять работу, а также то, что мы находимся в демографической яме, на рынке труда наблюдается острая конкуренция за сотрудников", - комментирует Эвия Шалте, эксперт по поиску талантов и основатель рекрутинговой компании Nextra.
Данные исследования показывают, что среди тридцатилетних тех, кто планирует сменить работу в ближайшем будущем, лишь 13%, а среди сорокалетних - 10%. Чем старше человек, чем меньше его стремление искать что-то новое. А вот в географическом плане различий практически нет - и в регионах, и в рижском районе показатели очень похожи.
"Чем выше квалификация сотрудника, тем менее он склонен менять работу, - поясняет Э. Шалте, - И это – большая проблема для оперирующих в Латвии компаний, поскольку часть тех немногих сотрудников, что готовы сменить работу, переманивают зарубежные работодатели, особенно в сфере IT".
Например, среди руководителей 51% точно не планирует менять работу, а 24% - скорее не планирует. Среди офисных работников таковых 40% и 30% соответственно, а среди квалифицированных специалистов - 46% и 30%. Самозанятые лица тоже не собираются искать себе работодателя в обозримом будущем - так ответили 66% респондентов. Для сравнения - почти половина (42%) неквалифицированных работников планируют искать новую работу.
"Ситуация на рынке труда непростая. С одной стороны, кризис вынуждает работников быть терпимее к работодателю, поскольку стабильная зарплата всегда лучше ее отсутствия. С другой - это приводит к тому, что найти талантливых и квалифицированных сотрудников становится все сложнее. Ситуация с демографической ямой тоже довольно беспросветна: мы конкурируем не только с местными компаниями, но и с зарубежными, и через 18-20 лет, когда на рынок труда выйдет лишь порядка 10 000 новых сотрудников, ситуация будет еще хуже", - комментирует основатель рекрутинговой компании, добавляя, что именно поэтому современные работодатели с каждым годом улучшают свою "корзину" бонусов и очень серьезно работают над эффективизацией процессов.
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