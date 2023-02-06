Производитель «Rollton» запускает в Латвии новый бренд «REEVA»

ООО «Маревен Фуд Европа», которое ранее производило продукцию под брендами Rollton и Bigbon, объявляет о новой, яркой и вкусной странице в своей истории, и с гордостью презентует в Латвии международный бренд REEVA.

На рынках более чем 40 стран мира REEVA уже стала синонимом вкусной вермишели и лапши быстрого приготовления, а также универсальных приправ. Теперь и Латвия сможет попробовать REEVA! Ведь на полках латвийских супермаркетов уже начала появляться эта линейка современных и высококачественных продуктов.

«Маревен Фуд Европа» производит REEVA на самом современном европейском производстве, используя продвинутые технологии и богатый опыт своей команды. Основной принцип бренда REEVA (от англ. Re-evaluation – «переоценка») заключается в системном подходе к изучению и переоценке взглядов на потребительские предпочтения, заботе об окружающей среде и своих сотрудниках, которые каждый день производят продукты питания.

В дальнейшем «Маревен Фуд Европа» планирует расширять ассортимент линейки продуктов REEVA, а также продолжит инвестировать в развитие технологий и внедрение инноваций.