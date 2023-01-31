Отстранен от должности председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks

Председатель правления отстранен от занимаемой должности по причине недостижения конкретных финансовых и нефинансовых целей, поставленных RNP на 2022 год, в результате чего председатель правления утратил доверие совета RNP. Роналд Нейманис продолжит исполнять свои обязанности до 31 января 2023 года.

Работу в RNP продолжат члены правления Бернхард Малиновскис и Лайла Кейселе, что обеспечит непрерывность деятельности RNP.

Комментируя решение совета, Нейманис заявил агентству LЕТА, что удивлен его поспешностью, поскольку результаты деятельности обычно оцениваются с подачей годовых отчетов примерно в марте.

Нейманис пояснил, что RNP не достигло запланированного финансового оборота, связанного со строительными работами - планировалось увеличить его примерно в два раза, с 15 до 30 млн евро.

Он отметил, что эта цель была поставлена в конце 2021 года, до вторжения России в Украину, что вызвало большие сложности с поставками строительных материалов и запчастей, а также привело к значительному росту затрат во многих сферах.

В 2021 году SIA Rīgas namu pārvaldnieks работало с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании по сравнению с 2020 годом увеличился почти на 10% и составил 61,149 млн евро.