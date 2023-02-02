Фильм TVNET ⟩ Наследие болот

Болото является одним из самых интересных и разнообразных биотопов в Латвии. У наших предков оно ассоциировалось с мистикой и опасностью, в наши дни многие воспринимают его лишь как место добычи торфа или, в лучшем случае, место для прогулки на выходных.
Однако болото также способно уменьшить количество диоксида углерода в атмосфере, в свою очередь, ученому оно готово раскрыть информацию о многовековых событиях. Обо всем этом - в документальном фильме режиссера TVNET Яниса Вингриса "Наследие болот".
С древних времен болото занимало важное место как в верованиях, так и в повседневной жизни. Янина Курсите, исследователь фольклора и традиций, литературовед, рассказывает:
"В латышском фольклоре болото - это два в одном. С одной стороны, это мир духов: когда у девушки или парня умирает отец или мать, спрашивают у любимой Мары - как через болото перебраться? Таким образом, это межпространство, через которое нужно пробраться, чтобы встретить умершую мать. И Мара говорит - ничего не получится, болото посередине, перебраться нельзя. В древних ритуалах на болоте сжигали одежду духов. Значит, болото - это место, связанное с миром духов, с опасностью. И с опасностью быть обманутым. На болоте встречаются блуждающие огни, которые называют лишними огнями - ты их увидишь, и они тебя неизвестно куда заведут".
Курсите также подчеркивает, что в латышском языке много названий, обозначающих болото, кроме того, в зависимости от слова можно было понять, какого типа болото:
"Это означает, что болото было очень важным местом. Болото охраняет само себя - как одно из немногих мест, которые в Латвии еще мало переделаны человеком, но в то же время эти названия - как раскопки под глубокими слоями торфа.