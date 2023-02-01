Затруднено осуществление платежей в интернет-банке Citadele

"Внимание! Сообщаем, что в силу технических причин выполнение платежей, совершаемых в интернет-банке или мобильном приложении, в настоящее время затруднено. Также может оказаться невозможным мгновенное использование внесенных на счет средств, не исключено недостоверное отображение остатка на счете", - сообщает банк Citadele.