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Затруднено осуществление платежей в интернет-банке Citadele

rus.tvnet.lv
Затруднено осуществление платежей в интернет-банке Citadele
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Банк Citadele.
Банк Citadele. Фото: Paula Čurkste/LETA

В среду днем, 1 февраля, в банке Citadele произошел сбой в осуществлении платежей, сказано на сайте банка.

"Внимание! Сообщаем, что в силу технических причин выполнение платежей, совершаемых в интернет-банке или мобильном приложении, в настоящее время затруднено. Также может оказаться невозможным мгновенное использование внесенных на счет средств, не исключено недостоверное отображение остатка на счете", - сообщает банк Citadele.

Банк установил причины сбоев и работает над их устранением.

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