В Латвии средняя цена бензина 95-й марки выросла на прошлой неделе на 1%, а дизельного топлива - на 1,7%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.
В Латвии продолжают расти цены на топливо
В Латвии продолжают расти цены на топливо
На неделе с 24 по 30 января в Латвии литр 95-го бензина стоил в среднем 1,656 евро, неделей ранее - 1,639 евро, а еще неделей ранее - 1,621 евро.
Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составляла 1,755 евро за литр. Неделей ранее оно стоило 1,726 евро за литр, а еще неделей ранее — 1,697 евро за литр.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова