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В Латвии продолжают расти цены на топливо

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвии продолжают расти цены на топливо
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Автозаправочная станция. Иллюстративное фото
Автозаправочная станция. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В Латвии средняя цена бензина 95-й марки выросла на прошлой неделе на 1%, а дизельного топлива - на 1,7%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

На неделе с 24 по 30 января в Латвии литр 95-го бензина стоил в среднем 1,656 евро, неделей ранее - 1,639 евро, а еще неделей ранее - 1,621 евро.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составляла 1,755 евро за литр. Неделей ранее оно стоило 1,726 евро за литр, а еще неделей ранее — 1,697 евро за литр.

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