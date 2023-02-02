В Латвии продолжают расти цены на топливо

На неделе с 24 по 30 января в Латвии литр 95-го бензина стоил в среднем 1,656 евро, неделей ранее - 1,639 евро, а еще неделей ранее - 1,621 евро.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составляла 1,755 евро за литр. Неделей ранее оно стоило 1,726 евро за литр, а еще неделей ранее — 1,697 евро за литр.