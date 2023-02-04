ABLV Bank в суде победил Службу госдоходов

Агентство LETA в административном районном суде выяснила, что 1 февраля суд принял решение в пользу ABLV Bank, поручив VID проверить, правильно ли в декларации по подоходному налогу с предприятий ABLV Bank за 2017 год расчитана переплата подоходного налога с предприятий в размере 966 865 евро, а также утвердила эту переплату.

ABLV Bank подготовил и 15 ноября 2018 года представил декларацию по подоходному налогу с предприятий за 2017 год. При подготовке финансового отчета 2018 года банк исправил отчет за 2017 год, в свою очередь, 13 и 27 апреля 2021 года банк представил уточненную декларацию по подоходному налогу с предприятий за 2017 год.

Решением VID от 2 июня 2021 года банку отказано в утверждении на 2017 год переплаты подоходного налога с предприятий в размере 966 865 евро.

При рассмотрении заявления об оспаривании банком решения VID от 27 октября 2021 года первоначальное решение было оставлено без изменения.

ABLV Bank решил обратиться в суд.

Решение может быть обжаловано в административном окружном суде в течение одного месяца.