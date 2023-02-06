Альтернативная служба для первых призывников обойдется примерно в полмиллиона евро

В результате работы рабочей группы наметились три основных направления альтернативной службы.

Первое направление предусматривает внедрение альтернативной службы в подведомственных учреждениях Министерства благосостояния, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения. Второе подразумевает развитие альтернативной службы только в учреждениях, подведомственных Министерству обороны. Третий вариант - комбинированный, при котором альтернативная служба сначала вводится в учреждениях Минобороны, а в будущем ее будут предлагать и другие министерства.

Альтернативная служба может быть предложена в таких областях, как управление недвижимостью и обслуживание инфраструктуры баз Национальных вооруженных сил. Всего на указанных должностях может быть задействовано до 50 призывников.

Около 20 призывников могли бы служить в Центре логистики и закупок государственной обороны на таких должностях, как водитель/экспедитор, работник склада.

Небольшое количество должностей для призывников есть также в Латвийском агентстве геопространственной информации, Латвийском военном музее, а всего в подведомственных Минобороны учреждениях имеется 89 мест для молодых людей, которые выберут альтернативную службу.

Проживание и питание нужно будет оплачивать из своих средств. Государство будет выплачивать призывникам ежемесячную компенсацию в размере 300 евро, пособие в размере 1100 евро по окончании службы и ежемесячную компенсацию в размере 140 евро на транспорт.

Введение альтернативной службы в учреждениях других министерств невозможно в рамках нынешнего государственного бюджета, на это потребуется дополнительное финансирование.