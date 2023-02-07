Фото ⟩ Землетрясение в Турции разрушило тысячелетнюю крепость Газиантеп

Замок, расположенный в центре города Газиантеп на юге Турции, сильно поврежден землетрясением. Его восточная, южная и юго-восточная части разрушены вместе с остальной частью города.

Фото: Wikimedia Commons/Mxcil

Сооружение было построено во времена Хеттской империи во втором веке до нашей эры как небольшая смотровая башня, но было значительно расширено древними римлянами в третьем и четвертом веках. В шестом веке, при византийцах, крепость была значительно перестроена и расширена по приказу Юстиниана I, превратившись в туристическую достопримечательность, которую многие знают сегодня.

Под замком находится ряд туннелей и пещер, которым тысячи лет. Они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пока неясно, насколько серьезно пострадали эти сооружения.

В микроблоге Twitter многие выражают искреннее сожаление и печаль по поводу утраченного исторического сокровища.

"Символ моего города исчез. Душераздирающе", - написал пользователь с ником ReisenOnTank.

"Это действительно ужасно, когда такая история стирается в одно мгновение", - согласился пользователь Morderkaj.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

От землетрясения также пострадали купол и восточная стена мечети Ширвани, примыкающей к дворцу. Считается, что это сооружение было построено в XVII веке.

Землетрясения в Турции не редкость, так как страна расположена на границах нескольких литосферных плит. Землетрясение силой 7,8 балла эквивалентно чуть более 500 мегатоннам в тротиловом эквиваленте, пишет Newsweek.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 32 километрах от города Газиантеп на глубине 18 километров под землей.

Галерея: Землетрясение в Турции