Посетитель магазина Rimi Latvia заметил, что в магазине больше нет акций с "фиксированной ценой". На их месте другой знак, указывающий на сниженную цену товара. Вывески визуально похожи, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Видео ⟩ Магазин объясняет, почему изменилась обещанная "фиксированная цена"?
"Раньше были постоянные цены Rimi, где товар сопровождался знаком евро и замком. В то время компания позиционировала себя как очень социально ответственная.
Сейчас акция, наверное, закончилась, но знак на товарах очень похож - знак евро, только без замочка. Это называется "снижение цены".
Эта сниженная цена выше, чем предыдущая фиксированная цена. Например, раньше бананы стоили 1,39 евро, а сейчас - 1,59 евро.
Как будто компания не делает ничего противозаконного, но она не является социально ответственной. Я не думаю, что люди заметили окончание акции "фиксированная цена", - говорит посетитель магазина.
"Прошлой осенью мы ввели программу поддержки с фиксированной и сниженной ценой, которую наши покупатели узнавали в магазине по красной банкноте евро и замку", - говорит Инга Бите, руководитель по коммуникации Rimi Latvia.
Сейчас в магазинах только красная вывеска со знаком евро. И цены на некоторые продукты были повышены.
"Мы пообещали, что не будем менять эти цены до конца года, конкретно указав этот срок - до конца прошлого года. В этом году в качестве следующего шага мы представили другую программу. Это означает, что эти цены, вероятно, будут самыми низкими на рынке.
Мы будем активно следить за тем, чтобы повседневные товары были доступны нашим покупателям по самой приемлемой цене. Только на некоторые товары в данный момент повысились цены, учитывая колебания рынка.
Возможно, в какой-то момент покупатели не заметили информацию о дате окончания программы поддержки, но она была правильно указана в буклетах, где можно увидеть полную цену и перечень товаров, а также в других информационных материалах", - объяснила Бите.
Rimi Latvia оценивает возможность продолжения программы фиксированных цен на самые востребованные продукты питания и в 2023 году, сообщил председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.
Турлайс сказал, что это окажет дополнительную поддержку населению, когда все больше и больше домохозяйств столкнется с ростом расходов в отопительный сезон.
По словам Турлайса, в настоящее время в рамках программы фиксированных цен покупателям доступно более 200 товаров по сниженным и фиксированным ценам.
В то же время проводится работа по расширению этой программы.
Чаще всего покупатели приобретают продукты для приготовления простых и быстрых блюд, например куриное мясо - как филе, так и целых бройлеров. Также среди самых востребованных продуктов - бананы и овощи, констатировал председатель правления.
Rimi представила указанную программу в начале сентября 2022 года.
В прошлом году компания Rimi Latvia работала с оборотом 1,015 млрд евро, что на 7,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 20,8% и составила 36,745 млн евро.
Компания Rimi Latvia зарегистрирована в январе 1992 года, ее капитал составляет пять миллионов евро. Единственным владельцем компании является шведская сеть розничной торговли Rimi Baltic.
Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)
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