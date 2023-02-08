Видео ⟩ Магазин объясняет, почему изменилась обещанная "фиксированная цена"?

"Раньше были постоянные цены Rimi, где товар сопровождался знаком евро и замком. В то время компания позиционировала себя как очень социально ответственная.

Сейчас акция, наверное, закончилась, но знак на товарах очень похож - знак евро, только без замочка. Это называется "снижение цены".

Эта сниженная цена выше, чем предыдущая фиксированная цена. Например, раньше бананы стоили 1,39 евро, а сейчас - 1,59 евро.

Как будто компания не делает ничего противозаконного, но она не является социально ответственной. Я не думаю, что люди заметили окончание акции "фиксированная цена", - говорит посетитель магазина.

"Прошлой осенью мы ввели программу поддержки с фиксированной и сниженной ценой, которую наши покупатели узнавали в магазине по красной банкноте евро и замку", - говорит Инга Бите, руководитель по коммуникации Rimi Latvia.

Сейчас в магазинах только красная вывеска со знаком евро. И цены на некоторые продукты были повышены.