Где будем брать газ? Правительство должно принять решение

"Мы успешно переориентировались на закупку СПГ", - говорит финансовый директор Latvenergo Гунтар Бальчунс. Но самой большой проблемой остается доставка СПГ, поскольку пока единственный СПГ-терминал в Балтийском регионе - регазификационное судно Independence - находится в литовской Клайпеде.

Одного терминала на 40 тераватт-часов недостаточно, чтобы обеспечить потребление Латвии, Финляндии, Эстонии и Литвы, которое составило в 2021 году 68,4 тераватт-часа, поэтому еще весной прошлого года северные соседи решили поторопиться со строительством по крайней мере еще одного терминала - подготовка инфраструктуры началась одновременно в эстонском Палдиски и в порту Инкоо в Финляндии, а регазификационное оборудование будет размещено там, где инфраструктуру построят раньше.

В сентябре прошлого года Сейм присвоил проекту СПГ-терминала в Скулте статус объекта национальных интересов. В то время планировалось, что строительство терминала будет завершено осенью 2024 года, но затянувшееся формирование правительства замедлило дальнейшее принятие решений.

13 января генеральный директор проекта терминала в Скулте Ренар Микелсонс сообщил СМИ, что стратегический инвестор для терминала найден и правительству подано письмо с описанием предпочтительных форм сотрудничества. Если Latvenergo гарантирует через Скулте импорт не менее 6 тераватт-часов газа в год, что составляет около половины потребления в Латвии в 2021 году, то проект может быть реализован "на коммерческой основе", сказал Микелсонс.

Однако в сентябре прошлого года Latvenergo подписало долгосрочный договор с Клайпедским терминалом на регазификацию именно такого объема СПГ. В настоящее время предприятию не нужно резервировать дополнительные регазификационные мощности, сказал финансовый директор Latvenergo. Поэтому Микелсонс предложил правительству другие варианты сотрудничества, как реализовать проект терминала и обеспечить ему место на рынке.