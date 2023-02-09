Видео ⟩ PTAC: жители вынуждены платить за услуги в интернете, которые они не подтверждали

Центр защиты прав потребителей (PTAC) обнаружил еще одного недобросовестного интернет-предпринимателя SIA SMS Solutions (SIA CDR), на которого поступили сотни и даже тысячи жалоб от недовольных клиентов.

Компания SMS Solutions, ранее известная как SIA CDR, продает виртуальные услуги премиум-класса, предлагаемые на различных интернет-страницах с играми и сайтах знакомств. Центр защиты прав потребителей пришел к выводу, что эта продажа осуществляется несправедливым и вводящим в заблуждение образом.

"Клиентам выставляют счета через операторов мобильной связи. Люди, которые к нам обратились, не признают, что совершали такие транзакции, что они где-то что-то подтверждали. Но в счете фигурируют услуги, которые на самом деле не заказывались", - пояснила менеджер PTAC Байба Витолиня.

Латвийские операторы мобильной связи также получили более 2000 жалоб на действия этой компании в прошлом году и отреагировали на них.

Оборот SIA SMS Solutions в 2021 году составил более 4 миллионов евро, прибыль - более 102 000 евро. Владельцами компании являются Евгений Кулаков и Константин Озеров.

Они не согласны с утверждениями PTAC.

Видео: Сюжет программы Dienas ziņas (на латышском языке)