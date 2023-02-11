Фото ⟩ 2 тонны бесплатного молока и 500 кг сыра по себестоимости: как проходит протест молочников

Акция в Гробине началась в 10:00 и продлилась до 13:00, а с 13:30 до 17:00 она продолжится в Лиепае, на площади Куршу, рядом с банком SEB.

Как сообщалось, заместитель председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) Янис Ирбе заявил, что в ближайшие два месяца ситуация в молочной отрасли будет только ухудшаться.

Он отметил, что закупочная цена молока в течение месяца может снизиться еще на два-три цента, а прогнозы закупочной цены на март составляют 20-25 центов за литр.

В настоящее время средняя закупочная цена молока в Латвии составляет от 28 до 30 центов за литр, а для некоторых компаний она уже опустилась до 20 центов или даже ниже. В свою очередь, средняя закупочная цена в Евросоюзе составляет 45 центов, что, по словам Ирбе, необходимо для продолжения работы латвийских фермерских хозяйств.

Литовцы - более радикальны

Похожая проблема настигла и молочных фермеров в Литве. В понедельник, 6 февраля, возмущенные резким падением закупочных цен на молоко (с 47 до 27 центов за литр при себестоимости в 35 центов) литовские фермеры устроили общенациональную акцию протеста. Они требовали переговоров, а молоко раздавали бесплатно или даже выливали на землю - ролики с этим процессом стали сенсацией в соцсетях.