В рамках акции, организованной фермером-молочником Янисом Янсонсом для привлечения внимания к критической ситуации в молочной отрасли, сегодня, 11 февраля, в Гробине было роздано более двух тонн молока и продано полтонны сыра, сообщил агентству LЕТА производитель молока.
Фото ⟩ 2 тонны бесплатного молока и 500 кг сыра по себестоимости: как проходит протест молочников
"Я и не представлял, что будет такой наплыв людей", - говорит Янсонс. На акцию в Гробине пришло примерно 300-400 человек, и в течение получаса было куплено полтонны сыра.
По словам Янсонса, торговые предприятия устанавливают очень высокие наценки на молочные продукты, что несправедливо по отношению к потребителям. Сельскохозяйственная продукция субсидируется и не должна быть такой дорогой.
"Я не призываю к протестам у здания правительства или возле магазинов, но только от действий самих потребителей зависит, что они могут позволить себе купить",
- считает молочник.
Янсонс заявил, что, к сожалению, другие производители не желают участвовать в акции, так как устали от переговоров, которые не дали существенных результатов. "Фермеры больше не верят правительству", - сказал Янсонс.
По словам фермера, для успешной работы закупочная цена молока должна составлять от 45 до 50 центов за литр.
В рамках акции сегодня в Гробине и Лиепае каждый мог бесплатно получить до пяти литров молока в свою тару. Также можно было купить сыр латвийского производства по себестоимости завода.
Акция в Гробине началась в 10:00 и продлилась до 13:00, а с 13:30 до 17:00 она продолжится в Лиепае, на площади Куршу, рядом с банком SEB.
Как сообщалось, заместитель председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) Янис Ирбе заявил, что в ближайшие два месяца ситуация в молочной отрасли будет только ухудшаться.
Он отметил, что закупочная цена молока в течение месяца может снизиться еще на два-три цента, а прогнозы закупочной цены на март составляют 20-25 центов за литр.
В настоящее время средняя закупочная цена молока в Латвии составляет от 28 до 30 центов за литр, а для некоторых компаний она уже опустилась до 20 центов или даже ниже. В свою очередь, средняя закупочная цена в Евросоюзе составляет 45 центов, что, по словам Ирбе, необходимо для продолжения работы латвийских фермерских хозяйств.
Литовцы - более радикальны
Похожая проблема настигла и молочных фермеров в Литве. В понедельник, 6 февраля, возмущенные резким падением закупочных цен на молоко (с 47 до 27 центов за литр при себестоимости в 35 центов) литовские фермеры устроили общенациональную акцию протеста. Они требовали переговоров, а молоко раздавали бесплатно или даже выливали на землю - ролики с этим процессом стали сенсацией в соцсетях.
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