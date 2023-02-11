СМИ: Австрия увеличивает зависимость от российского газа

До войны в Украине Австрия была одной из самых зависимых стран от российского газа, так как на его долю приходилось 80% всего потребления страны. В основном это объясняется тем, что несколько десятилетий назад Австрия заключила с Советским Союзом несколько договоров о поставках газа - СССР согласился поставлять газ в Австрию по льготным ценам в обмен на нейтралитет Австрии и отказ от вступления в военные союзы.

"В настоящее время мы получаем 100% [газовых поставок от "Газпрома"], но в прошлом были случаи, когда мы получали только 30% законтрактованного объема газа", - пояснил Райнхард Флори, глава австрийской энергетической компании OMV.

Данные также показывают, что Россия увеличила объем поставок газа в Австрию, и эта тенденция наблюдается с декабря прошлого года.

По данным австрийского регулятора E-Controlи ENTSOG, общий объем импорта российского газа в декабре сократился, но доля российского газа составила 71% потребления Австрии.

Во вторник министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер призвала австрийцев продолжать экономить энергию.

"Экономия газа поможет обеспечить его достаточное количество и следующей зимой", - сказал министр.

Указано, что заполнение австрийских газохранилищ в настоящее время составляет 74,87%.